“No te hagas la tonta”: mientras Elizabeth envió indirecta, William Levy ‘pidió’ esto a Samadhi

“No te hagas la tonta” la frase con la que Elizabeth Gutiérrez zanjó y reprobó la infidelidad de los actores con sus compañeras de set en los rodajes de telenovelas para el programa ‘Ojos de Mujer’ de E! Latinoamérica. Las alertas se encendieron y dejaron la pregunta abierta ¿Fue un mensaje para Samadhi Zendejas?

A finales de junio explotó la noticia acerca de una supuesta nueva infidelidad por parte del actor cubano de 42 años a la actriz de ascendencia mexicana Elizabeth Gutiérrez, con su compañera de reparto Samadhi Zendejas, luego de compartir tiempo juntos en el set de grabación de la telenovela de Telemundo ‘Vuelve a Mí’.

William Levy y Samadhi Zendejas Instagram: @willevy (Instagram: @willevy)

La joven, quien es una estrella joven de la televisión mexicana, tiene tan solo 28 años, y algunas fuentes cercanas a la actriz y William Levy, aseguran que hay más que una amistad o algo profesional entre ellos, y es que, no hace mucho, el cubano compartió una fotografía junto a ella, donde Samadhi Zendejas le llamó ‘ojitos bonitos’ en los comentarios, aumentando los rumores de una supuesta relación.

¿Cuál es la ‘verdad’ de la relación entre William Levy y Samadhi Zendejas?

Hace unos días, William Levy posteó un video cantando el tema ‘Amazed’ del grupo estadounidense ‘Lonestar’ de 1999, lo que despertó la duda sobre, quién era la musa a quien dedicó estos versos de amor ¿Samadhi o Elizabeth?

Fue la periodista Mandy Fridmann del medio Las Top News quien aseguró que había algo más que una amistad entre William Levy y Samadhi Zendejas citando “Personas que forman parte del círculo cercano de la actriz mexicana, afirmaron que sí estarían comenzando una relación”.

Samadhi Zendejas Instagram: @samadhiza (Instagram: @samadhiza)

La declaración no terminó ahí, pues comentó que la joven de 28 años estaría profundamente enamorada del actor cubano, lo que preocuparía directamente a la familia de Samadhi Zendejas por el oscuro historial que tiene William Levy, además de que pase lo que pase, termina regresando con la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez.

¿No quería nada ‘serio’?

Asimismo, reveló una supuesta conversación que habría tenido Levy con Zendejas ‘invitándola’ a que dejara fluir su relación “Él desde el primer día, le habría dejado claro que no buscaba tener una relación con ‘título’ de algo”.

Hasta el momento ni William Levy ni Samadhi Zendejas han confirmado o desmentido este rumor, pero quien sí se ha mostrado afectada por esto fue Elizabeth Gutiérrez, quien ha dejado algunos mensajes a través de sus historias de Instagram escribiendo: “Cuando alguien no es adecuado para ti, Dios continuamente hará que te lastime hasta que seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”; además posteó un video con el tema ‘Sale el Sol’ de Shakira.

El contundente mensaje de Elizabeth Gutiérrez sobre las infidelidades en el set

Elizabeth Gutiérrez ofreció un contundente discurso a ‘Ojos de Mujer’ de E! Latinoamérica, lanzando dardos directos a las mujeres que están con actores casados durante su estancia en el set de grabación, muchos aseguraron que era una indirecta para Samadhi Zendejas

.“¡Por Dios, yo no estoy casada!, y muchas se esconden diciendo que: ‘Ay, no están casados’. Yo entiendo, yo no estoy defendiendo ni a uno ni al otro, estoy defendiendo como mujer. Estamos hablando en ‘Ojos de mujer’, desde el punto de vista de la mujer, ¿Cómo yo manejaría eso?”. Comenzó diciendo la modelo de 44 años.

Elizabeth Gutiérrez Instagram: @gutierrezelizabeth_ (Instagram: @gutierrezelizabeth_)

Y añadió: “Yo siendo actriz, eso se da, o sea, el roce todos los días, el siempre vernos divinos, decirnos: ‘Te amo, te amo’. Te puedes dejar llevar, pero hasta donde están tus valores como persona, de respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú. Tú no quieres ser la otra”.

Por último, puntualizó: “Una mujer tiene un sexto sentido tan bueno, que si un hombre te dice ‘No, no estoy con ella’, tú sabes... No te hagas la tonta”.