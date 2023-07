“Quiero usarlo con todas las de la ley”: Pop Lolita, joven que audicionó para “Yingo”, patentó su apodo

Linda Caris, más conocida como Pop Lolita, recordó su viral audición para el antiguo programa juvenil “Yingo” y después de 15 años decidió patentar su viral apodo.

En una conversación con LUN, la mujer contó que en ese tiempo “pasé por tres castings en Yingo, partimos 500 personas y quedamos 20 que salimos en pantalla, así que ya me sentía ganadora”.

“Y aunque en ese casting me humillaron, igual es un momento que recuerdo con mucho amor”, recordó.

Aunque ya han pasado más de una década de este momento, el video sigue dando vueltas en las redes sociales como meme, por eso Caris decidió registrar su conocido apodo como marca comercial.

“Cuando veía cosas con mi nombre pensaba que estaban lucrando conmigo. Hace un año que comencé a trabajarlo en esto de registrarlo, lo hubiese hecho antes, pero tenía otras prioridades. Fui mamá hace tres años”, contó.

Eso sí, su mánager y sus amigas le vienen diciendo que registre esta marca desde el 2019: “Me decían que quizás estaba perdiendo plata. Esto de registrar todo ha sido una inversión y quiero sentir una vuelta de mano en el tema de publicidad, pero el pasado ya pasó”.

“No busco querellarme contra nadie que ya haya ocupado el nombre, sino que yo, de ahora en adelante, quiero usarlo con todas las de la ley, hacer las cosas bien”, añadió.

Las fuertes críticas en redes sociales Pop Lolita

Luego de presentarse al casting del programa como “Pop Lolita”, la joven fue víctima de varios episodios de bullying y ahora quiere crear una fundación en contra de estos abusos.

“Aún no hago canjes como Pop Lolita. Quiero más adelante tener mi tienda de ropa de la marca, una academia de danza y crear una fundación contra el bullying por mi nombre”, sostuvo.

“En 2019, en un trabajo, un compañero encontró el video y lo difundió con otras personas. Lo encaré y me dijo que disfrutara de mi fama. Empecé a preguntar en los juzgados de policía local si podía hacer algo para detener que se esparciera y me decían que no”.

Finalmente, Linda Caris confesó que “nunca dejaron de molestarme, y gente llegó a mis redes sociales personales y comenzaron a escribirme, me mandaban mensajes hablando de mi físico, de cómo hablaba, de cómo bailaba, de todo”.

“Sentí mucho acoso. La gente habla de ti y no sabe lo que a uno le pasa, cómo te afecta, fue duro estar embarazada y que la gente me comentara lo que decían de mí en internet. Pero el video nunca me ha dado vergüenza, lo veo y me río”, cerró “Pop Lolita”.