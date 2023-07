Sabrina Sosa sincera deuda de pensión alimenticia impaga de Claudio Valdivia

Las deudas de pensión alimenticia se han convertido en un tema país y muchos medios de comunicación le dedican extensa cobertura. Esta vez fue el turno de Sabrina Sosa, quien volvió a referirse sobre el problema que mantiene con su exareja, el ex chico reality Claudio Valdivia.

El hermano de Jorge “Mago” Valdivia adeudaría dinero de la pensión a la madre de su hijito, la modelo argentina.

Hace poco volvió a hablar sobre el tema en el programa “Que te lo digo”, en el cual el periodista Sergio Rojas reprodujo un audio en el que expone la delicada situación familiar.

“Nosotros, para definir los montos, tuvimos que ir a juicio y todo. El juicio terminó en marzo, duró dos años”, inicio su relato.

Sobre el dinero que adeuda Claudio, manifestó que “salió bastante para atrás porque tengo una pensión súper chiquitita. Pero, así y todo, no se paga. Antes se daba la previsoria, que era más pequeña mientras duró el caso”.

También dio a conocer que se encuentra realizando otro trámite para regularizar la situación, pero ha sido lento y engorroso.

“Ahora estoy en un trámite adicional para poder regularizar esto, pero es muy lento, los tribunales de familia funcionan así. Además, todo es plata porque nada es gratis”, indicó Sabrina.

Asmismo, la modelo realizó una profunda reflexión acerca del tema que inicde a miles de mujeres chilenas, pues no reciben plata de algunos padres.

“Yo me pongo en el lugar de las mamás que sí les falta: yo tengo trabajo, me va bien, que no justifica que no tenga que recibir la colaboración porque, finalmente, es 50 y 50″, agregó.

“No es una responsabilidad mía cubrir todos los gastos… Así que estoy en eso en este momento”, lamentó.