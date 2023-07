“Su manera de hablar es súper hostil”: Maite Phillips le dejó dos votos a querido participante de “Gran Hermano”

La noche de este martes, “Gran Hermano” reveló los votos legados de Maite Phillips tras ser la cuarta eliminada del programa de Chilevisión.

Julio César Rodríguez y Diana Bolocco fueron los encargados de presentar el video a los participantes de la casa, en donde la influencer se despidió de sus excompañeros.

“A todos mis compañeros que la sigan rompiendo, a mis amigas ya saben la Ale, Fran, Skarleth, Vivi, que vayan con todo, que las extraño mucho y que sé que pueden llegar muy lejos, y que no se rindan”, les dijo de entrada.

Asimismo, mencionó que le hubiese gustado conversar mejor las cosas con Trinidad, asegurando que le hubiese pedido disculpas por su compartimiento y reacción “en medio de la actividad de las duchas”.

¿Por quién voto Maite?

Finalmente, la exparticipante del reality entregó sus votos para la placa de eliminación y sorprendió a toda la casa dejando estos a Francisco, quien es conocido por televidentes por ser parte de la “familia Lulo”.

“No sé si es la persona con que más roces tuve, pero sí más discrepancias. Encuentro que su manera de hablar es súper hostil, tiene una forma que no me gusta para nada”, explicó la exparticipante.

“En el juego de las virtudes y los defectos, a Fran la ofendió, no sé si ella se sintió ofendida, pero encuentro que lo fue, y para todas las mujeres del mundo, encuentro que es algo horrible de decir, tiene tratos que no corresponden, cuando algo no le parece no mide lo que dice y solo lo dice”, cerró su nominación.