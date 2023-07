Viral caso de una mujer que descubrió la infidelidad de su esposo por una foto

Hay restaurantes y sitios de esparcimiento que acostumbran a publicar en sus redes sociales imágenes de sus clientes disfrutando en sus establecimientos con el fin de dar a conocer cómo todos se recrean en su local y destacarse como atractivo para llamar más gente. Sin embargo, a veces esta estrategia puede jugar en contra de la vida personal de algunos clientes.

Tal es el caso de un hombre de nombre José Luis quien pidió al restaurante Wipizz Santiago, situado en Nayarit, México, que eliminara de su Facebook una foto de él con una mujer, ya que esto le estaba generando problemas con su pareja.

José Luis pidió al restaurante que eliminen la foto, pero aún no la han quitado (Foto: Facebook Wipizz Santiago)

“Eliminen esa foto, a mi mujer ya se la hicieron llegar y ya me quiere dejar”, escribió el hombre en la publicación de Facebook del restaurante, lo que obviamente desató todo tipo de comentarios y reacciones con emojis de “me divierte” por parte de los usuarios, quienes se tomaron el caso como una broma.

En un principio, muchos no sabían si el pedido del sujeto de eliminar la foto era cierto. No obstante, después su pareja de nombre Alejandra escribió en esta misma cuenta de Facebook, diciendo: “Yo hasta ayer era su mujer. Denle me entristece”.

La pareja del hombre dejó su mensaje (Foto: Facebook Wippiz Santiago)

Con el comentario de su mujer, la situación se tornó más polémica, por lo que los comentarios se desataron aún más.

Viral

El caso se hizo viral. La gente escribió todo tipo de mensajes y dejó sus reacciones (la mayoría ‘me divierte’) en la publicación, hecha el pasado 9 de julio.

“Vengo de Instagram a ver esto. En Venezuela está por todos los medios de comunicación”, “descripción gráfica de: ‘El que tenga miedo a morir, que no nazca’”, “vine de Colombia aquí solo por el chisme de la infidelidad”, “yo tambien vengo por el señor del sombrero más famoso en Venezuela. La gente no para de hablar de eso aquí. Cuando vaya a México iré a este sitio. Me enteré más por el chisme de ese sitio para ir a comer en familia”, “jajaja vine solo por el chisme de la infidelidad jajaja”, fueron algunos comentarios de los usuarios en la cuenta del restaurante.

Hasta ahora, Wipizz Santiago no ha eliminado de su página de Facebook la foto de José Luis con quien al parecer, es la otra.