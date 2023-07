Arturo Vidal se desmarca de las críticas de su exesposa y las de su prima que la enrostró

Arturo Vidal respondió a la serie de acusaciones que han pesado sobre él este miércoles a través de redes sociales y por diversos medios de farándula que han reproducido las denuncias. En particular, aquellas presentadas por su exesposa y madre de sus hijos, Marité Matus, así como una prima del King que salió en defensa de Arturo y enrostró a la española.

En efecto, la ex de Vidal publicó en su cuenta de Instagram dos enigmáticas historias en que evidentemente hace alusión a esta deuda de pensión de aimentos. En una alude a los padres que gastan “en todo menos en sus hijos”, de una cuenta de abogada feminista, y otra que corresponde a los insumos farmacológicos para el tratamiento de su hijo Alonso, que padece diabetes tipo 1.

En tanto, una prima del King, identificada como Araceli, escribió en el muro de Instagram de la exesposa del futbolista: “Hola. Te lo diré simple. Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad?. Hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero (ya) para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie”.

Y añadió, en tono amenzante: “Y no me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad”.

Por su parte, en la edición de este miércoles de “Sígueme y te sigo”, por las pantallas de TV+, dieron profunda cobertura a la supuesta deuda de pensión alimenticia de Vidal, que acumularía cinco meses y por la cual Matus pretende demandar al actual jugador del Athletico Paranaense carioca.

Arturo Vidal se desmarca de las críticas de ambos bandos y envía saludos y bendiciones a todas, argumentando que están hablando sin real fundamento ni conocer los hechos, según recoge Infama.