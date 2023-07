Daniela Aránguiz hace gran revelación amorosa en medio de nuevas polémicas con Jorge Valdivia y Maite Orsini

“Con esta me despido”. Daniela Aránguiz tuvo su tarde de bombas de stories en Instagram que luego borró. Y es que le contestó con todo a Maite Orsini, quien emitió un comunicado en su Instagram acusando mentiras de personas que viven de su vida privada en los medios.

“¿Ahora quieren jugar?, ¿quieren pruebas?, empezó la cuarta temporada de esta teleserie, por aquí, no por Netflix, jajaja”, lanzó en un primer video la actual panelista del programa Zona de Estrellas.

LEE MÁS: Abogada de Jorge Valdivia da el golpe de timón contra Daniela Aránguiz: “Son demasiadas las mentiras que se van diciendo”

“Me he muerto de la risa, porque leí recién un comunicado que me mandaron, qué pena que no podamos nombrar a la gente con nombre y apellido. Pero lo entiendo, porque hay que ser bien mujer para eso”, agregó la ex chica Mekano.

Pero esos videos fueron borrados y se despidió con una storie que revela algo muy importante en su vida, está enamorada.

“Con esta me despido, la verdad es que estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz, enamorada, que ya me da lata hablar de alguien que no me interesa en lo absoluto, sólo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde cero y ojalá pueden sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”, escribió.

Es decir, la relación con Luis Mateucci va de viento en popa.