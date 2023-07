Daniela Aránguiz se la jugó y declaró su amor por Luis Mateucci: “Estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz y enamorada”

Fue un día movido en las historias de Daniela Aránguiz. Después de que lanzara un fuerte mensaje hacia Maite Orsini, ella subió pantallazos que terminó borrando debido al alto calibre. La panelista de “Zona de estrellas” bajó dos cambios y prefirió no entrar en más polémicas.

Sin embargo, esto no significa que ella no entregara material, Aránguiz hizo un giro de 180° y prefirió hablar sobre el amor, finalmente se declaró a Luis Mateucci. “La verdad estoy en un momento de mi vida tan rico, feliz y enamorada que ya me lata hablar del alguien que no me interesa en lo absoluto”, partió.

“Sólo quiero terminar con todo lo que fue para comenzar desde 0, y ojalá puedan sentirse amados y cuidados como me siento yo en estos momentos”, terminó en su primer historia.

La siguiente historia dejó todo claro, subió una foto con Luis Mateucci, en la cual enmarcó solo el rostro y la mirada de su interés romántico. “Quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí. Contando los días para verte”, escribió.

Historia de Daniela Aránguiz Fuente: Instagram