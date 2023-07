De la escuela de Diego Urrutia: Revelan quién es el humorista que suena para Viña 2024

El periodista Sergio Rojas dio a conocer el primer humorista que estaría en carpeta para subirse al escenario de la Quinta Vergara, en el próximo Festival de Viña del Mar 2024. Así lo dio a conocer en el live de Instagram “Que te lo digo” junto a Paula Escobar y Luis Sandoval.

Se trataría nada menos que del joven standapero representante de la ciudad de Vicuña, Luis Miranda, quien presentó una rutina en la última Teletón y teloneó con éxito a Edo Caroe en sus dos presentaciones a tablero vuelto en el Teatro Movistar Arena.

Según explicó Rojas, por el momento no estaría confirmado, pero sí sería el primer nombre que suena fuerte para estar uno de las cinco noches en el certamen viñamarino, luego que los organizadores a cargo del humor fueran a ver una rutina en vivo de Lucho Miranda.

¿Luis Miranda y Los Vásquez a Viña 2024?

“La persona que estaría número uno en la lista de Viña... sería nada menos que el señor Luis Miranda”, dijo Rojas.

“Lucho Miranda sería una de las cartas para este Festival de Viña del Mar. De hecho me dicen que la organización fue a verlo y estaría, no confirmado, porque aún no se cierra, pero en el número uno de la lista”, sentenció.

La participación de Miranda hace sentido luego del éxito que tuvo el joven Diego Urrutia el año 2023, quien también se hizo conocido por sus videos en Tik Tok y cumplió a cabalidad como reemplazante de último minuto de Daniel Alcaíno, quien bajó su personaje Yerko Puchento porque no le respetaron el día que le tenían asignado y no se quiso presentar ante un público juvenil.

Además, Luis Sandoval reveló que otro de los números que estarían confirmados, serían Los Vásquez

“Y Los Vásquez parece que también van al Festival de Viña. Después de tantos años que no querían ir, que se negaban parece que también sería un grupo musical que estaría ya prácticamente listo”, aseguró el panelista de Me Late en Zona Latina.