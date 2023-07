“De urgencias en la clínica”: Wilma González alertó a sus seguidores luego de hospitalizar a su hijo Noah

La española Wilma González dejó preocupados a sus seguidores de Instagram luego de publicar este jueves en la red social una fotografía de su hijo Noah en la urgencia de un hospital.

La mediática exchica reality, que por estos días se encuentra en Chile tramitando su visa para viajar de regreso a Estados Unidos, por proyectos laborales, alertó con la imagen del menor, a quien debió ingresar ayer debido a una faringitis que, al parecer, se contagió durante los últimos días.

La preocupación de Wilma González

Fue a través de una historia de Instagram donde la hispana reveló el delicado estado de su hijo.

“Ayer (miércoles) de urgencias en la clínica. Después improvisamos una cama para convaleciente modo faringitis y así, mimarlo todo el tiempo”, publicó Wilma, quien resignada ante la enfermedad contraída por Noah, expuso que en el “invierno en Chile, nadie se libra de los virus”.

La afección de su hijo de 12 años llega a pocos días de haber confesado en entrevista con el programa “Zona de estrellas” el gran dilema que tiene, y que involucra a Noah.

“A Noah le encanta Estados Unidos de vacaciones, por temporadas, como me dice él. ‘Pero separarme de mi papá, de mis amigos (...)’. Él está en esa edad donde los amigos son lo más importante”, reconoció la española, quien reconoció estar complicada en sus deseos de radicarse en Miami junto a su actual pareja, Nicolás Seguel, y su hijo.

Todo, debido a los deseos del menor de mantener la relación que tiene con Gonzalo Egas, la expareja de su madre, y quien asumió en propiedad el rol de la paternidad del niño, al punto que le confesó a Wilma que “feliz me quedo con Noah”.

“Eso no está ni decidido precisamente por eso, porque Gonzalo me dijo ‘pero si te vas a quedar a vivir afuera yo te apaño en todo lo que necesites, yo feliz. Yo me quedó con Noah’. Es complejo, porque no hay nada decidido. De hecho, Nico y yo vamos arrendando, incluso vamos a firmar un contrato, y no sabemos por cuánto tiempo va a ser, cómo va a ser”, indicó en la ocasión la comunicadora, quien aseguró no querer dañar la relación parternal que han construído estos últimos años Gonzalo y su hijo.

“No lo sé. Todavía no hay un plan, porque la realidad es que Noah no quiere vivir en Estados Unidos. Y yo nunca he hecho nada que haga que Noah o Gonzalo, o que alguien terminé sufriendo”, cerró.

La publicación de Wilma González que alertó a sus seguidores. Fuente: Instagram @wilmagonzalezfit.

