“Estábamos muy nerviosos los dos y se dio el primer beso”: Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir revelaron cómo inició su historia de amor

Juan Pablo Queraltó y Fran Sfeir serán una de las parejas invitadas al nuevo capítulo de “La Divina Comida”, en donde revelarán detalles desconocidos del inicio de su relación.

Según el relato de la pareja, la cantante y el periodista se conocieron en el teatro: “Yo estaba en una sala de ensayo en la Estación Mapocho y Juan Pablo estaba actuando conmigo. Como no veo mucha televisión no sabía quién era. Lo encontré amoroso”, comenzó relatando la mujer.

“Yo no la conocía, la escuché cantar y luego empecé a ver su personalidad y me gustó. Pero no sabía cómo decirle”, expresó Queraltó, según consignó TiempoX.

“Cada vez que terminábamos un ensayo, le decía que saliéramos a comer. Un día estábamos cada uno en su auto, uno al lado del otro, y ella me dice “ya po´ ¿cuándo vamos a hacer algo?’”, agregó el periodista de Chilevisión.

“Él me dijo “tú dices upa y yo chalupa”, ahí le grité ¡upa!”, recordó Francisca.

Posteriormente, todo fue viento en popa: “Ahí ya empezamos a salir y nos juntábamos mucho a comer, pero aún no había pasado nada. Hasta que un día la invito al departamento. Estábamos muy nerviosos los dos y se dio el primer beso”, confesó JP.

La tierna propuesta de matrimonio

Para seguir con los momentos románticos, el periodista habló sobre cómo le pidió matrimonio a la actriz y arquitecta.

“Yo lo preparé todo y le empecé a pedir consejos a algunos amigos; a mí papá, a Ítalo Passalacqua y Jaime Coloma. Estábamos los tres reunidos y me preguntan por el anillo, así que empecé a buscar y le mandaba fotos a Ítalo para que me guiara”.

“Además, me puse de acuerdo con la gente del hotel para adornar la pieza, pongo pétalos de rosas en el piso; pego unos globos en el cielo y compró un ramo de flores gigantes, y dentro de él pongo el anillo enrollado”, se la jugó en ese momento.

Eso sí, JP es un romántico de tomo y lomo, puesto que en más de una ocasión le pidió que fuera su esposa.

“El primer momento en que me di cuenta que quería estar para siempre con Fran fue en un viaje que hicimos a Disney. Le dije “quiero estar para siempre contigo” y justo empezaron los fuegos artificiales. Luego, la segunda en una situación atravesando la calle y le digo “me di cuenta y me quiero casar contigo”. Y por último, la petición formal con anillo. Hoy día puede ser la cuarta. ¿Te quieres casar conmigo?”, le preguntó Juan Pablo, a lo que Fran respondió con un rotundo “¡sí!”.

Ahora, Juan Pablo y Fran llevan nueve años felizmente casados y fruto de esta relación, han nacido dos hijos: Amador y Clemente.