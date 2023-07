Fernanda Garcés se ilusiona con llegar a la final de “Aquí se baila” y asegura que su mayor competencia serán “Kike Faúndez y Emmanuel Torres”

Fernanda Garcés aseguró que, de cara a la final del programa “Aquí se baila”, del próximo martes 25 de julio, solamente los bailarines Kike Faúndez y Emmanuel Torres podrían impedirle triunfar en el estelar de Canal 13.

La joven de 18 años, hija de los exintegrantes de “Rojo” Miguel Garcés y Bárbara Peláez, es una de las candidatas con más opciones de vencer en el programa de la señal privada, algo que en conversación con hoyxhoy.cl dejó en evidencia este jueves al afirmar que salvo el ganador de la primera temporada del estelar -Faúndez- y el bailarín mexicano -Torres-, a los demás participantes ella podría superar gracias a su técnica y coreografías.

La ilusión de Fernanda para la final de “Aquí se baila”

“Sin desmerecer a ninguno de mis compañeros, ya que todos son tremendos bailarines y artistas, de los que quedan creo que mi mayor competencia pensando en la final serían Kike Faúndez, que hace una gran dupla con la Mel (Melissa Briones), y Emmanuel Torres, que es un gran bailarín”, aseveró Fernanda, cuyo camino a la final -junto a su compañero de baile, Rodrigo Canobra- comenzará este lunes 24 frente a las duplas Faúndez-Briones, Torres-Francisca Pemara, Chantal Gayoso-Matías Falcón y Francini Amaral-David Sáez.

Buena parte de su éxito en el programa de Canal 13, asume Fernanda, está en el constante apoyo que ha recibido de sus progenitores, quienes han incentivado el gusto de ella por la danza y la competencia dentro del estelar de baile.

“Siempre estuvieron presentes en todo momento, ayudándome desde cosas pequeñas, tales como alguna inseguridad o algún pensamiento que me rondara por la cabeza. Ellos siempre me calmaban, me aterrizaban y me apoyaban en toda decisión que tomara”, confesó la bailarina, quien valoró las enseñanzas de su madre en el proceso.