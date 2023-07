Francini Amaral reveló que no pensó que iba a llegar a la final de “Aquí se baila”: “El objetivo solo fue pasarlo bien”

La próxima semana se coronará al próximo ganador de la competencia de baile, “Aquí se baila”, el cual será escogido por el público. Una de las finalistas que podría adjudicarse el primer lugar es Francini Amaral, quien ha tenido un gran desempeño en el estelar.

En una conversación con Página 7, ella reveló su sorpresa de encontrarse en esta instancia. “Ha sido una maravillosa experiencia. Entré con el objetivo de pasarlo bien y de verdad que no esperaba llegar a la semana final”, contó.

“La verdad no creía que iba a llegar a la final. Cuando se fue acercando, una semana antes, nosotros recién dijimos ‘vamos a darlo todo para de verdad hacer un increíble trabajo y ganar el programa’. Esto, porque en un principio el objetivo solo fue pasarlo bien”, agregó.

La bailarina reveló que en cada presentación, lo daban todo. “Todas nuestras coreografías iban a ser grandes finales, siempre pensando que podíamos irnos en ese día, de que iba a ser nuestra última noche. Para nosotros las últimas presentaciones fueron muy especiales”, contó.

“Logro conectarme con él”

Sobre su bailarín David Sáez, ella señaló que “fue maravilloso porque sentí que tuvimos química desde el día uno. Logro pasarlo bien cuando bailo con él, logro conectarme con él y con la música”.

“Eso no a menudo pasa con los bailarines. Tener una conexión bacán con tu bailarín no siempre pasa y eso pasó desde siempre con David. Agradezco a la producción que me puso a David en el camino”, aseguró.

“Yo no lo conocía de antes, lo conocí entrando al programa. Con el tema técnico, a mí me encantó, es un súper bailarín, él también es coreógrafo, entonces con Rosita Piulats iban armando las coreografías”, afirmó. Su relación con su compañero continúa a través del tiempo, “nos llevamos súper bien y nos seguimos viendo, la relación sigue”, cerró.