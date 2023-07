“He visto varias noticias... que lo han funado bastante”: El particular comentario que le hizo notera de CHV a Roberto Cox

Milena Carvacho, es la corresponsal de “Contigo en la mañana” que se encuentra en Roma dando cuenta de las altas temperaturas que se viven en estos momentos en Europa, que han llegado a los 45 grados.

En uno de sus despachos, la comunicadora reveló que habría conocido a Roberto Cox en el pasado, dejando en blanco al periodista.

“Milena, ¿tú estás viviendo en Italia, no?”, le preguntó el comunicador. A lo que respondió: “Sí, hace un par de meses”.

“Ah, te iba a preguntar si vivías hace varios años, para comparar con otros años”, aclaró el panelista del matinal, mientras que Julio César Rodríguez estaba molestando a Cox.

“Pero Roberto, si tú me conoces”, replicó Milena.

“Ah, le estás haciendo la desconocida”, lanzó Monserrat Álvarez, en tono de broma.

“Si él sabe que con Periodistas y Mochileros hicimos muchos reportajes viajando por el mundo, él me conoce, también conoce a Francisco. Hemos viajado bastante”, le aseguró Carvacho.

¿Qué pasó Roberto?

Por su parte, Roberto se excusó diciendo: “Perdón, Milena, no puedo dejar pasar esto... tengo una memoria pésima, pero... ¿De dónde nos conocemos?”, le preguntó.

Sin embargo, la respuesta de la periodista no tuvo mucho sentido: “Sí, yo también he visto varias noticias de Roberto, que lo han funado bastante por sus fiestas”.

En este momento, Roberto saltó en su defensa y le dijo: “No, no creas todo lo que dicen por ahí. No, pero en serio... ¿De dónde nos conocemos?”, insistió el periodista.

Finalmente, Milena Carvacho le explicó que “tú me conoces porque yo hago reportajes de viajes por todo el mundo y de ahí nos conocemos. Nos vimos cuando yo estuve trabajando en el matinal de CHV, por ahí por 2020″, sostuvo.

“Ya, sí, está bien”, sentenció Roberto Cox.