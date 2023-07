“Juego de Ilusiones”: Actor se suma a elenco con personaje clave para desenmascarar a Trinidad

Un nuevo personaje se suma al elenco de “Juego de Ilusiones”, un rol que colabará en desenmascarar la verdadera identidad de Trinidad, que por estos dias se hace pasar por la enfermera Ángela Cifuentes.

Cabe recordar que la mujer se oculta en esta falsa identidad de profesional de la salud, llegando a la casa Mardones Nazir por recomendación de un médico para asistir a Mario, pese a carecer de los conocimientos necesarios para tal función.

Su verdadero objetivo es vengarse de Mariana y su familia, dado que culpa a su hija de verse en la obligación de permanecer por años en matrimonio con Nadir Nazir y deber fingir su muerte. Pero en el adelanto del próximo capitulo, con el nuevo personaje, se sabrá la verdad.

Por el momento, Irene se enteró de que esta supuesta enfermera es, en realidad, Trinidad, luego de que instalara cámaras de video ocultas en la habitación del sastre, para luego acudir donde Ignacio a solicitar ayuda.

Actor se integra como personaje clave en “Juego de Ilusiones”

A su vez, el detective busca ayuda con un amigo de la PDI para conocer la verdad sobre Ángela Cifuentes. Es aquí donde entra Lucas, rol interpretado por Giordano Rossi.

El actor regresa a las telenovelas de Mega luego de haber participado en “Tranquilo Papá” y “Ámbar”, ahora para encarnar a un efectivo de Investigaciones.

En efecto, de acuerdo con lo evidenciado en el anticipo del próximo episodio, Lucas dejará en claro que Ángela Cifuentes no tiene nada a su nombre con documentos asociados, no existe un título porfesional de enfermera a este nombre y, además no registra historial de trabajo en centros de salud.

“Es tal y como dijiste. No existe ningún papel a su nombre, no pertenece al hospital, no tiene título de enfermera”, reveló el nuevo personaje de “Juego de Ilusiones”.

Sólo queda, entonces, ver las acciones que llevará a cabo este nuevo rol, quien podría ser la pieza clave para desenmascarar a Trinidad.