“La extraño mucho”: Claudio Fariña se sincera sobre la partida de su hija a estudiar a Italia

Claudio Fariña confiesa que extraña mucho a su hija Antonia, pues la adolescente de 18 años ha viajado a Italia luego de obtener una beca para estudiar en la Universidad de Trento.

“Hoy en día las comunicaciones te acercan mucho. La tecnología permite estar a diario viéndola. Este alejamiento pega fuerte, pero se asume”, admite el periodista en entrevista con LUN.

Asimismo, el comunicador reveló que Antonia incia su año académico en septiembre, pero decidió viajar a Europa un tiempo antes.

“Por mientras, quiso estar trabajando en Malta, para así perfeccionar su inglés y su italiano, que es un idioma que habla desde niña”, añadió.

En este sentido, Fariña reconoce: “la extraño mucho, pero estoy muy orgulloso de ella. Me da mucha pena y a la vez lo entiendo como parte del proceso de la vida”.

El profesional contó cómo se ha ambientado su hija en estas primeras semanas en el histórico país.

“En general, la he visto súper contenta. Ella es una chica que se adapta rápidamente y en eso se parece mucho a mí. Una sola vez en estos meses la noté triste (…) La llamé. Empecé a sumar a la llamada, a su abuela, a sus primas, a mis hermanas, sus tías. Empecé a hacerle una terapia familiar masiva de acompañamiento. Desde ahí la he visto feliz”, cuenta orgulloso.

Distante de su otro hijo

“La partida de la Antonia me deja más huérfano, porque desde enero que no he vuelto a ver a Facundo”, señala en referencia a su hijo con Carla Zunino, de quien mantiene distancia por temas judiciales que enfrenta con su expareja.

“Eso también me complica, porque, por último, con la Antonia estábamos juntos y nos apoyábamos en esa pugna por volver a ver a Facu. La extrañamos mucho. Con su mamá, que es una tremenda mujer y que siempre pensó en el bienestar de Antonia, nos da pena que esté lejos”, lamenta el periodista.