“La producción no es capaz de llevarlo a un veterinario”: Bigote está enfermo por brutal descuido de uno de los participantes de “Gran Hermano”

Siguen los problemas con los participantes de “Gran Hermano” y sus pocos cuidados con Bigote, la mascota del reality. Ahora, el animal estaría enfermo tras haber comido restos de jabón.

Así lo confirmó la gente en redes sociales, en donde aseguraron que uno de los jugadores habría dejado el artículo de aseo en el suelo y que por eso el animal habría alcanzado a comer algunos restos, provocando que ahora esté con deposiciones frecuentes y más líquidas.

Según captó Página 7, el hecho fue revelado por Jennifer, más conocida como ‘Pincoya sin glamour’, durante una conversación con Constanza, en la transmisión de PlutoTV.

En consecuencia, ambas participantes estuvieron vigilando a Bigote, incluso revisando cómo iba al baño.

A raíz de esta situación y porque hace varios días que el can está enfermo, los usuarios se lanzaron en contra de los jugadores por no tener los cuidados necesarios con el perro, y también, atacaron a la producción por no llevarlo al veterinario cuando comenzó a sentirse mal.

Acá te dejamos algunos de los comentarios:

Son demasiado cerdos como para dejar jabones en el piso de la ducha (que es comunitaria) y al alcance de Bigote, me caen pésimo por no recoger sus mierdas #GranHermanochv — No se hagan los Lulos (@Kar7506) July 20, 2023

Acabo de enterarme que Bigote comió un poco de jabón y está enfermo. Si es así, lo van a sacar del reality y los weones serán castigados, ojalá fuera así porque el perrito entró y lo ha pasado realmente mal, si no fuera que Coni y Pincoya si se preocupan de él 😒 #GranHermanoCHV — Sebastián Lillo ✨ (@SebaLillo_M) July 20, 2023

Bigote debe pasar comiendo weás del suelo que se les cae si son súper cochinos y desordenados, por eso pasa con diarrea

Saquen a Bigote del reality

#GranHermanoCHV — Seastián (@Loco_Afan) July 20, 2023

Bigote días con diarrea. La producción no hace nada. El cuento de que están aislados es mentira...se sabe que hay gente apitutada, muchos están pauteados y le dan información. Hay que ser muy g...para no darse cuenta cuando as situaciones acusan que es verdad.. #GranHermanoCHV — Hasta regreso del único, el resto importa una hect (@CortesePatrica) July 20, 2023

Nose porque ocultan información de bigote. Se alcanzó a escuchar que se come las conchas de jabón y ahora cortaron cuando hizo caca o diarrea 🤔 #GranhermanoCHV — Maite Gabrielli Ríos Vargas (@MaiteGabrielli2) July 20, 2023

#GranhermanoCHV el bigote esta enfermo lleva días con diarrea y cortan la transmisión cuando hablan de eso, FREE BIGOTE — Diego Peverell (@kumi__kaji) July 20, 2023

Cambiaron la cámara porque hablaban de que bigote se come útiles de aseo personal, weones de mierda! #GranhermanoCHV — Nico Argandoña (@pacomentarrr) July 20, 2023

Weon otra vez hicieron algo con bigote? Lo van a terminar matando weon, como dejan abierto pa que se coma el jabon ? #GranhermanoCHV — Techi (@techiinosbri) July 20, 2023