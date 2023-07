“Pido perdón”: El honesto mea culpa de Diana Bolocco tras críticas por malos tratos a Bigote

Diana Bolocco hizo un honesto mea culpa este miércoles, tras las objeciones a la manera en que se abordó el caso de malos tratos a Bigote, el perrito de “Gran Hermano”.

Cabe reordar que el pasado lunes la producción del programa realizó un enfático llamado de atención a los participantes del reality show.

Fue la mismísima Diana quien leyó el comunicado de producción, texto que avisa a los integrantes del encierro que quienes continúen con los tratos impropios a la mascota serán amonestados o, incluso, expulsados de la casa ubicada en Argentina. En este escenario, la periodista se sinceró a través de un live desde su cuenta de Instragram.

“No me meto a Twitter hace mucho tiempo, no sé qué se habla ahí. No soy usuaria de esa red social, entonces no caché lo que pasó cuando hablamos del tema. Luego, empecé a ver comentarios en mi Instagram”, inició sus palabras respecto del tema.

“Claramente lo expresé muy mal, porque de ahí se entendió que yo relativizaba el maltrato animal, no le daba importancia a la tenencia responsable de mascotas”, añadió.

“Quiero, primero, pedir perdón por eso. No fue mi intención expresarlo de esa manera, no me representa como persona. Soy respetuosa de todas las mascotas”, explicó.

De acuerdo con Diana “lo que dije o me faltó decir lo hice muy mal”. “Muchas personas se sintieron ofendidas e interpretaron de mala manera mis palabras. Pido perdón”, solicitó.

Del mismo modo, realizó un llamado a los seguidores del reality. “Creo que también tenemos que revisarnos y entender que lo que diga una persona, algún error que cometa no lo define como persona”, argumentó.