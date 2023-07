“¿Puedo tomar jugo de naranja con hielo?”: Nicole Moreno se lució en comercial que recreó icónico momento con Junior Playboy

Si alguien se va a reír de sí misma y los icónicos memes que ha dejado en la cultura popular chilena es Nicole “Luli” Moreno. Ella utilizó uno de los memes de su repertorio para un nuevo comercial, en específico el momento que vivió en el reality de Mega, “Amor a Prueba”, junto a Junior Playboy.

Corría el año 2014, Nicole, de nombre artístico “Luli”, estaba encerrada en un reality show junto a Junior Playboy. Durante una actividad realizada por Patricia Maldonado, la cantante le preguntó al ex “40 ó 20″, qué compañero encontraba que era falso, y él mencionó a “Luli”.

“No es para agarrar odio ni nada, solamente encuentro que la Luli es falsa porque falsea mucho”, partió Junior Playboy. El exchico reality comenzó a imitar a Moreno, con su recordado tono de voz: “¡Oy! Jugo de naranja, voy a tomar jugo de naranja, ¿quién quiere tomar jugo de naranja?”.

“Yo de repente trato de no escucharla mucho, porque si la escucho mucho, quedo tonto, porque yo creo que en su casa no anda así, nadie hace un comentario así: ‘oh, jugo de naranja. Mamá, ¿puedo tomar jugo de naranja con hielo?’”, lanzó, provocando la risa de Maldonado y sus compañeros.

Luli señaló que le causaba mucha gracia la situación, e incluso Paty se fue de espaldas debido a las fuertes carcajadas que este momento le provocó. De igual forma, Moreno aclaró que “nunca he tomado jugo de naranja acá”, por esto Junior respondió: “Bueno, era de piña la huea”.

“Tchao”

Nicole Moreno fue contratada por Agua Más para lanzar su nueva agua saborizada de naranja. Ellos vieron la oportunidad de recrear este icónico momento y realizaron un chistoso comercial protagonizado por la estrella fitness chilena.

“¿Quieres jugo de na-ran-ja?, tchao” preguntó “Luli” a la audiencia. “No po’, quiero agua con todo lo rico del jugo de fruta natural de na-ran-ja. Rica, refrescante y de mi sabor favorito. Haz como yo y prueba la nueva “Más Na-ran-ja”. Amé”, terminó Moreno.

Este comercial se llenó de elogios, quienes celebraron a la regia de Chile. “Por fin una marca que apuesta por Lou Lee”; “Me encantaaaa, a la Luli la vida le da limones y ella hace dinero”; “Pero ella nunca ha tomado jugo de naranja en esta casa”; “No que era de piña la wea?”, escribieron.