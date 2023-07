“Se quedó pegada en los 5 años”: Paty Maldonado arremete contra Cathy Barriga tras look en la premiere de Barbie

Durante la última transmisión de “Las Indomables”, Paty Maldonado aprovechó de lanzarse con todo en contra de Cathy Barriga y todo el show que realizó en el Teatro Oriente tras ser una de las invitadas a la avant premiere de la película “Barbie”.

“Fíjate tú, Cata Pulido, a mí me llama la atención que una mujer ya de 50 años, llegó vestida de Barbie, con un vestido rosado, con una carterita con lentejuelas, con una varita. Cata, estoy hablando en serio”, comenzó diciendo la opinóloga en el espacio de YouTube.

“Yo no puedo creer esta hue... Hizo una nota y cuando llegó en patines. ¡Yo me desmayó ahí!”, agregó.

“¿Qué le está pasando a este Chile? Me he reído tanto, hay unos memes, Cata, que te puedes morir de la risa… Ella fue de notera, porque está trabajando en “Me late”, con el “Huevo” Fuenzalida”, expuso Maldonado, entre risas.

Asimismo, planteó: “Imagínate, alcaldesa de Maipú y ahora va de notera. O sea, ¿qué le pasó a esta señora por la cabeza? Y va vestida de Barbie. No, a mí me tienen que sacar con la unidad coronaria, porque yo no paro nunca más de reírme, no paro”.

Se quedó estancada en la niñez

Posteriormente, Paty Maldonado aseguró que este momento le causaba mucha gracia, porque pasó de ser parte de la política a este nuevo personaje.

“Me río de que ocurra una cosa así. O sea, perdón, con un marido diputado, con un suegro ex casi Presidente de la República y en patines disfrazada de Barbie. ¡Es una hue… muy rara! Ahora falta que el Presidente salga con plumas y estamos listos”, declaró la conductora de “Las Indomables”.

“Cata, yo te digo, yo estoy ahí y me tienen que encerrar en un baño, porque yo me tiro al suelo… Es que ella tiene un problema. Es probable que nos demanden, pero yo llego a tribunales con patines y con un traje de rosado”.

“Pero yo creo que ella tiene un problema grave en decir: yo estoy aquí, yo no he muerto, tómenme en cuenta por favor. Cuando tú te pones a analizar que tiene un hijo ya de 20 años, si es que no tiene más ese muchacho, más los otros dos que tiene de Lavín. Put… que le tiene que dar vergüenza al cabro, cómo no le va a dar vergüenza que la mamá llegue vestida de rosado, de Barbie, danzando con patines, no, yo me muero”, afirmó ‘La Maldo’ sobre la reacción de su familia.

Finalmente, Paty Maldonado explicó que “ella tiene un problema de que la cámara la trastorna, yo creo que ella se quedó pegada en los 5, 6 años. Es una persona que no quiere envejecer, no ha querido envejecer y va a luchar contra la corriente. Va a a luchar contra la naturaleza y eso ya se le está notando”.

“Cuando tú te quedas pegada en una etapa de tu vida y no quieres envejecer, porque le tienes horror a la vejez, empiezas a incurrir en estupideces”, cerró la panelista de “Tal Cual”.