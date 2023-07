“Yo guardaría silencio y esperaría...”: Fran García-Huidobro respondió a las críticas de José Antonio Neme a “Gran Hermano”

El periodista José Antonio Neme no tiene pelos en la lengua y no se guardó su parecer al respecto del reality de Chilevisión, “Gran Hermano”. El animador de “Mucho Gusto” criticó el espacio y el formato de éste en su programa de Radio Infinita.

“No veo mucha televisión, ni menos realities”, partió señalando. “Encerrar gente en una casa, lo hicieron hace 25 o 30 años y vienen haciendo la misma cosa”, agregó Neme.

“Encerrar gente para mostrar sus miserias (...) verlos en pijamas, escupirse, pelearse, andar en pantuflas, tener sexo, tomar medicamentos... Perdón, yo no le veo ninguna gracia”, continuó el periodista.

“Me puede responder cuando quiera”

La panelista del reality, Francisca García-Huidobro, fiel a su estilo, respondió a estos dichos de Neme mientras estaba de invitada en el streaming de “Gran Hermano” realizado por Claudio Michaux, de acuerdo a lo consignado por Página 7.

La panelista se enteró de las críticas de Neme, y dijo que “te quiero avisar que tu canal está preparando un reality, el que va a salir en dos o tres meses más”, partió indicando.

“Nunca he escupido al cielo porque no me gusta, soy muy asquienta… pero, ¿has cachado cuando lo ves venir de vuelta? (...) Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene respecto a la telerrealidad”, lanzó.

De igual forma, Fran aseguró que el “Gran Hermano” cambiará las formas de medir las audiencias, considerando la popularidad del programa en redes sociales.

“Estas plataformas llegan a públicos a los que la TV abierta aún no llega. Creo que los canales van a ir a por eso y me siento muy orgullosa de pertenecer a la primera camada que se metió con todas las redes y la nueva generación de consumidores de medios”, señaló.

La panelista terminó diciendo que no iba a nombrar a la persona de quién estaba hablando. “Como diría Moria Casan: ‘Para qué dar la entidad, él ya sabe quién es’ y me puede responder cuando quiera, aquí estoy”, terminó.