A José Miguel Viñuela le duelen los dichos de Cata Palacios sobre su paso por Mekano

A inicios de esta semana, Cata Palacios estuvo de invitada en el porgrama “Buenas Noches a Todos”, por las pantallas de TVN, donde en conversación con Eduardo Fuentes aboró diversas temáticas.

Una que fue infaltable en la entrevista fue su paso por “Mekano” y el supuesto “feeling” de esos años en pantalla con el animador del espacio juvenil, José Miguel Viñuela.

En efecto, uno de los momentos inolvidables de el “juego de la gomita”, donde ambos mordían progrsivamente el dulce hasta terminar besándose. Esta dinámica televisiva alcanzó los 50 puntos de rating, una cifra histórica para un programa para la juventud que iba en la programación de las tardes de los días de semana. Viñuela se refirió este jueves en “Tal Cual” a las palabras de Palacios sobre esos tiempos, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“Mira…, yo en ese entonces no me daba cuenta, había recién llegado a trabajar en esto. Cero posibilidad de saber qué es lo que estaba pasando. Yo trabajé como un año y medio nomás en ‘Mekano’, no alcancé a estar más tiempo”, rememoró la bailarina en “Buenas Noches a Todos”.

“Y cuando comencé me dijeron ‘bueno, en el programa hacemos ciertos juegos’. Yo nunca consumí televisión. No veía tele, yo les mentí, mentí al aire. Fui una mentirosa descarada”, añadió.

Asimismo, reveló que “el primer día que llego, el Jose (Viñuela) me llama y dice ‘ella es Catalina, se las presento. Y cuéntanos, ¿qué es Mekano para ti?’ Y yo dije ‘¿qué hago?’ Nunca había visto Mekano”.

La respuesta de Viñuela

Sobre estas declaraciones, el animador del extinto “Mekano” se refirió en “Tal Cual”.

“Me siento súper dolido. O sea, todo fue mentira”, para luego simular una suerte de llanto.

En todo caso, asegura que le cree cuando la Cata señaló que no estaba al tanto del espacio televisivo, ya que sus gustos siempre estuvieron en intereses más profundos.

“Ella vive en la playa, tiene una vida muy piola, tiene una pareja, está feliz, tiene a su hija. La Cata siempre ha sido muy piola”, explicó Viñuela.