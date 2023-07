“¿A ti te gusta Joselo?”: tensa escena entre Alice y Thiago marcó capítulo de “Como la vida misma”

Ya Thiago (Francisco Dañobeitía) le había comentado a Joselo (Max Salgado) que se iba de la casa de la señora Hilda porque no quería hacer daño, luego de que ambos transparentaran sus sentimientos. Todo esto en “Como la vida misma”.

Y cuando el joven estudiante de cine le dice a su compañero esto, Alice los escucha y pregunta qué pasa. Obviamente la explicación no fue la verdad y Thiago le dice que es por problemas económicos.

Sin embargo, la estadounidense no le cree nada y luego lo increpa. “Yo no hablo bien el idioma, pero no soy tonta. No te tomes esto a mal, pero necesito preguntarte: ¿a ti te gusta Joselo?”, le preguntó Alice a su amigo.

“Alice, that’s crazy (eso es una locura). ¿De dónde sacaste esta conclusión? ¿Por qué me va a gustar el Joselo?”, le responderá Thiago, de acuerdo al adelanto de la teleserie.

Le explica que no quiere confundir la amistad con ser compañeros de estudios, 2pasó a ser incómodo, la relación se puso rara”, le dice.

“No sé si creerte, Thiago. Siento que todos me mienten”, le responde Alice.