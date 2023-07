Amaia Montero genera mucha preocupación por su salud

Desde su extraña publicación en octubre del 2022, en la que se vio verdaderamente desarreglada, con ojeras marcadas y con los ojos entristecido, la salud física y mental de Amaia Montero es el centro de miles de comentarios y de bastante preocupación en el mundo artísticos en España.

Citando una canción de la agrupación mexicana, Camila: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, miles de fanáticos quedaron con bastante inquietud por el estado mental de la cantante.

En lo que va de este 2023, mucho no cambió la situación y en las últimas horas un nuevo episodio genera más desazón, ya que según el programa televisivo español “Espejo Público”, Montero estuvo 10 días internada en terapia intensiva en el hospital madrileño Beata María Ana.

Instagram Amaia Montero

Motivos de internación

La primera razón que motivó la internación de la cantautora de 46 años se habría generado por una fuerte lesión en la mano, en específico en uno de sus dedos, lo que la obligó a pasar por el quirófano. No obstante, hasta ahora es una incertidumbre es la razón por la cual esta intervención quirúrgica la llevó durante 10 días a terapia intensiva.

A pesar de ser bastante noticiosa la más reciente situación, hasta los momentos ningún medio ha podido determinar el paradero actual de la cantante, por ejemplo, mientras los periodistas del mencionado programa afirman que ya se encuentra en una habitación común, otros medios aseguran que desde el entorno de la Montero les confirmaron que ya estaba en su casa recuperándose, resaltando que la situación no es de gravedad y que la artista se encuentra bien.

Pilar Saldías, madre de la vasca, explicó que su hija que su hija se está recuperando de un posoperatorio difícil tras ser intervenida de un dedo y que se encuentra bien, por lo que no hay que alarmarse, expresando también al medio citado estar cansadas de decir que no van a hacer declaraciones y que necesitan tiempo y espacio, ya que Montero ha de recuperarse en la más estricta intimidad y tranquilidad.