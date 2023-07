“Amigo, te estás pegando el show”: Video del pololo de Skarleth se llenó de críticas en redes sociales

La participante de “Gran Hermano”, Skarleth Labra, fue protagonista de un fuerte encontrón con Jennifer Galvarini, de nombre artístico “Pincoya”. Esto debido a que la joven recordó una pelea con la mujer chilota que involucra a su expareja, el reconocido cantante urbano, Pailita.

Esto generó una reacción de la pareja de la participante, Facundo Alonso, quien subió a sus historias una “teoría”, la cual señala que el reality está arreglado en el favor de Coni y “expuso” una foto antigua del manager de la exbailarina con el productor ejecutivo del reality, de quien sería el fandom que tira más “hate” (odio), según él.

Seguido a esto, él publicó un video a su cuenta de TikTok, insistiendo en su punto sobre Constanza, y señalando que todas las personas que fueron eliminadas dijeron que Capelli era “distinta a lo que se ve en pantalla”. Por esto, Facundo hizo un gesto que manifiesta su sospecha.

“Lo más probable es que el fandom de esta persona ya está comentando el ‘hate’ y ni siquiera han terminado el video porque así son, se cegan y ellos con su idea. A través de todo lo que dije me llegó una cantidad de ‘hate’ impresionante. ¿Estas personas sabrán que uno tiene familia detrás?”, señaló.

“Romantizar tanto un programa que en realidad, no les da ni de comer ni nada, y ustedes le están dando contenido y plata al reality para que siga lucrando. Amigos dense cuenta por favor”, cerró el tiktoker.

“Se contradice este chico”

El video fue compartido por Twitter, en donde los usuarios señalaron que él mismo se está contradiciendo tirando odio a Constanza, y que la nombra sin siquiera estar metida en el último conflicto que protagonizó Skarleth.

“Se contradice este chico, no quiere ‘hate’ pero tira ‘hate’, dice que están lucrando y no dan nada para comer, pero lit (literalmente) es el trabajo de su polola y saliendo lo más probable es que tenga más pega gracias a esto, por ende le da de comer a ella, se nota que no ve el reality”, señalaron.

“Este es weón. Si estuviera arreglado para dejar bien a Cony, no le harían ediciones de mierda para dejarla mal en todas las galas. Es igual de tonto pa analizar el reality que su polola y amiguitxs (y eso que el puede ver también desde afuera)”, agregaron en la red social.

“Dice que no quieren ‘hate’, pero indirectamente escribió ‘por qué le tiran hate a mi polola y no a la Coni’. ¿Y dice que el reality está lucrando? Es ahora la fuente laboral de tu polola, a eso se metió”, añadió una internauta.

“‘Tengo familia’, y ¿Constanza no tiene familia? ¿Cómo cree ese tipo que los padres y hermanas de Cony se sienten al leer tanto ‘hate’ hacia ella? Hazte responsable de tus weas”; “No quiere que le tiren hate, procede a tirar caca a la Coni. Qué onda la inconsecuencia hermanito Facu”, comentaron.

“Amigo, te estás pegando el show. Metiste a la Cony cuando ella nunca ha tenido un problema con la Skarleth, al contrario Skarleth varias veces a hablado a sus espaldas como todos! La Skarleth me cae mal, pero aún le falta forjar su carácter, recién tiene 18″, afirmaron en Twitter.