‘Barbie’ llegó al cine: ¿qué dice la crítica de la película con Margot Robbie y Ryan Gosling?

Después de meses de gran expectación a su alrededor, Barbie por fin aterrizó en la pantalla grande este jueves 20 de julio con miras a convertirse en la película más exitosa de este 2023.

El anticipado largometraje dirigido por Greta Gerwig, con un guion escrito por la cineasta y Noah Baumbach, sigue a la Barbie estereotípica viviendo la vida sencillamente ideal en Barbieland.

No obstante, sus días perfectos se ven empañados cuando comienza a hacerse preguntas extrañas y a vivir situaciones fuera de lo común. En medio de una crisis, decide ir al mundo real.

Desde antes de su estreno, las primeras reseñas y calificaciones de la crítica sobre el filme basado en la muñeca ya se habían publicado y las reacciones fueron generalmente positivas.

¿Qué dice la crítica de la película Barbie?

La mayoría de especialistas en cine coincidieron casi de forma unánime que es una de las mejores cintas del año y sus protagonistas, Margot Robbie y Ryan Gosling, se destacan como nunca.

Clarisse Loughrey de The Independent y Nicholas Barber de la BBC le dieron cinco de cinco estrellas. La primera calificó al proyecto como “un logro casi milagroso de Gerwig y Robbie”.

“Aunque es imposible que una película sea realmente transgresora, esta comedia se sale con la suya mucho más de lo que uno creería posible”, comentó la experta.

Mientras, el segundo opinó: “Quizás sea una comedia sobre una muñeca de plástico de producción masiva, pero Barbie rompe el molde”. Además, elogió la actuación de Robbie diciendo que “es irresistible como personaje admirablemente inteligente, pero dulcemente naif”.

Por su lado, Odie Henderson del periódico The Boston Globe concluyó: “Esta sátira surrealista con Margot Robbie y Ryan Gosling es una de las mejores películas del año”.

De igual forma, la crítica de The Wrap, Tomris Laffly, dio su sello de aprobación y dijo que “gracias a la imaginación de Gerwig, esta Barbie está lejos de ser de plástico. Es fantástica”

Scott Menzel de We Live Entertainment estuvo de acuerdo con sus colegas expertos y escribió que “Barbie está a la altura de las expectativas y, me atrevo a decirlo, las supera”.

“ Barbie es tan salvajemente original, extravagante y ambiciosa que, aunque no está exenta de defectos, casi quiero darle un pase a la película por lo audaz y entretenida que es ”, expuso.

Richard Roeper de Chicago Sun-Times le dio tres estrellas y media de cuatro y la describió como “un soplo de aire fresco y un fenómeno de la cultura pop”.

Brian Truitt de USA Today alabó a los protagonistas asegurando que “deslumbran en una hilarante y embriagadora historia de juguetes” y otorgó tres estrellas y medias de cuatro al filme.

David Fear de Rolling Stone se mostró muy entusiasta y consideró que Barbie “puede que sea la superproducción más revolucionaria del siglo XXI (...). Un bonito y rosado j*dete al patriarcado”

Coleman Spilde de The Daily Beast concordó y estimó a la producción como “un conjunto conmovedor, hilarante y casi perfecto (…). Greta Gerwig, Margot Robbie y Ryan Gosling han hecho una obra maestra atemporal”.

Sin embargo, no todo es perfecto en Barbie

Peter Bradshaw de The Guardian no compartió el mismo espíritu y le dio tres de cinco estrellas.

El crítico concluyó que “Ryan Gosling está fantástico” y “la divertida tesis feminista de Greta Gerwig lo hace genial con Ken, pero se queda corta en sus intentos de ser sátira y espectáculo a la vez” .

Elsa Fernández-Santos de El País coincidió con que el personaje masculino es lo mejor de la trama. “Una autoparodia feminista complaciente y demasiado calculada”, sentenció.

“Es el Ken empoderado de Ryan Gosling lo más brillante (...) una película que se sostiene gracias a su divertida recreación del universo de Barbieland ”, concluyó.

Salvador Llopart de La Vanguardia le dio dos estrellas de cinco: “Una comedia de momentos estelares y discursos abrumadores. Demasiado consciente de sí misma”, destacó.

“Su mayor problema es la acumulación de chistes sobre lo mismo”, apreció.

Stephanie Zacharek de la revista Time cree que Barbie “probablemente sea una película feminista, pero sólo de la manera más superficial”.

En tanto, Lovia Gyarkye de The Hollywood Reporter dictaminó: “La directora ha logrado grabar su firma y sacar temas más profundos de un marco rígido (...) pero su política confusa y un nivel emocional plano son signos de que la película sirve en última instancia a una marca ”.

La directora, la más elogiada

A pesar de los fallos que apuntan algunos expertos en séptimo arte, Greta Gerwig también recibió una gran cantidad de alabanzas por su trabajo como directora de este largometraje.

Valerie Complex de Deadline aseveró que la cineasta había conseguido “el equilibrio entre comedia, crítica y espectáculo” en Barbie.

Kate Erbland de IndieWire juzgó que Gerwig “se sale de lo convencional con su divertida fantasía feminista (...) Sí, Barbie te hará reír, probablemente te hará llorar y sin duda te hará pensar”.

Por su parte, Manohla Dargis de The New York Times dijo que Gerwig había hecho “mucho dentro de los parámetros inherentemente comerciales del material, aunque no es hasta el final cuando se ve la Barbie que podría haber sido”

Robbie Collin de The Telegraph otorgó cuatro estrellas de cinco a Barbie y disertó: “ Greta Gerwig se enfrenta al feminismo y al patriarcado en esta película hilarante y profundamente sorprendente ”.

Richard Lawson de Vanity Fair apreció que Barbie es “más que un anuncio, pero un poco menos que un sueño (...) al menos Gerwig ha hecho algo sobre lo que merece la pena pensar y hablar.”

Mientras, Devan Coggan de Entertainment Weekly redactó: “Bienvenidos a la feminista y ferozmente divertida casa de muñecas de Greta Gerwig (...) la directora de Little Women y Lady Bird ha elaborado una delicia rosa neón”.

Beth Webb de Empire estimó que Gerwig “ofrece un nuevo tipo de superproducción ambiciosa y vertiginosamente entretenida que cuenta con dos interpretaciones increíbles de dos actores en su mejor momento”.

Por último, Christy Lemire de rogerebert.com le dio una puntuación de tres estrellas y media de cuatro y explicó que la cinta era: “Un logro deslumbrante, tanto en lo técnico como en el tono. Es un festín visual que consigue ser una alegre evasión y a la vez un grito de guerra (...)”

Ahora, solo faltarán ver las reacciones de los espectadores ante Barbie, una película que se puede ver en todos los cines de América Latina desde el jueves 20 de julio.