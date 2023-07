Belleza natural: Salma Hayek reafirma que no usa bótox y así obtiene el ‘elixir de la juventud’

El tiempo parece que no pasa por la actriz mexicana Salma Hayek, de 56 años, quien aparenta tener unos 30 años menos. Es como tomara cada noche un elixir que le impidiera envejecer. Así que en evidencia en sus cientos de fotos que comparte en Instagram, como el video publicado el pasado 7 de julio dejó boquiabiertos a todos al mostrarse con un diminuto bikini y con su rostro al natural, en el que parecía una veinteañera.

Muchos afirman que ella ha usado el bótox o cirugías para detener las marcas de la vejez. Sin embargo, la artista sostiene firmemente de que esa es su naturaleza, pues en el 2020 se mostró sin maquillaje y una haters le dijo que usaba la popular toxina para impedir el movimiento de ciertos músculos. De lo que Hayek se defendió: “No me puesto bótox, pero gracias por el consejo porque últimamente estaba pensando si quizás había llegado el momento de hacerlo.

Este jueves 19 de julio volvió a ratificar que su rostro no necesita “nada de bótox”, la aseveración lo hizo en el podcast de Kelly Ripa, ‘Let’s Talk Off Camera’, a quien le contó todo lo que hace para hacer las paces con el tiempo y lucir siempre despampanante.

Lo que mantiene joven a Salma

La mexicana reveló algunas de los rituales que hace para cuidar su cutis: “Utilizo muchas máquinas de frecuencia y funcionan en mí mejor que en nadie. (...) La gente que hace las máquinas de frecuencia dice que los resultados que obtengo no los obtienen otras personas”.

Además de esto, Hayek también dedica tiempo a la meditación, pues sostiene que cuando lo hace nota una gran diferencia en todo su cuerpo: “A veces, cuando lo hago, la gente me dice cuando salgo de la habitación: ‘Oh, Dios mío, pareces tener 20 años. Cuando no (medito) por algún tiempo, ¿adivinen qué? No solo (se comienza) a caer la cara, todo comienza a caer, (sino también) mi hernia de disco, el problema en mi cuello, el problema en mi cadera, mis tobillos. Empiezo a desmoronarme”.

A inicios de julio celebró que llegó a 25 millones de seguidores en Instagram y para esto posó y nadó con un pequeño traje de baño con el que confesó que odia hacer ejercicios, pero para tener ese cuerpo tonificado le encanta bailar en el agua.

En una entrevista que ofreció al The New York Times afirmó que usa el agua de rosas en su cutis al amanecer: “Nunca limpio mi piel por la mañana. Mi abuela me enseñó que por la noche, tu piel repone todas las cosas que perdiste durante el día”. Además, al despertar observa cómo amaneció su piel, y de acuerdo con esto aplica unas cremas o aceites, pero tiene una rutina rígida sobre este aspecto.

Cuando nota que está muy seca, opta por mezclar crema hidratante con un poco aceite facial. Mientras que la piel de su cuello la cuida con un suero especial de los productos antienvejecimiento, que lo esparce por toda la zona. Sin duda todo esto le ha dado el estatus de divina a pesar de la edad.