Camilo Huerta fue operado de urgencias y pasó tres días internado: “Fue grave”

Camilo Huerta no lo pasó bien a su regreso de Brasil. Estuvo tres días hospitalizado, luego de que fuera operado de urgencia, debido a un absceso permiamigdalino.

“Andaba en Brasil, volví y me tuvieron que operar de urgencia por un absceso permiamigdalino, que es cuando se te infectan las amígdalas”, contó a LUN el personal trainer.

Agrega que debido a esto “tuve que suspender algunas actividades que tenía, fue una lata, pero la salud está primero”.

“Fue grave, me explicaron que ese lugar es sensible porque la infección puede pasar a los ganglios y a otras partes del cuerpo. Entonces fue de cuidado, ahora lo que se viene es que me van a extirpar las amígdalas, no se podía hacer en esa misma operación, porque debían esperar que todo estuviera sano”, agregó.

“Estuve tres días hospitalizado, hice algo de reposo en casa, pero ahora ya estoy en plena normalidad”, puntualizó.

Respecto a por qué no lo contó en sus redes sociales, la pareja de Marité Matus, afirmó que “no era una cuestión para comunicar, tengo la suerte de tener una isapre, de atenderme bien, hay gente que la pasa peor”.