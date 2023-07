“El tipo avanzaba y me apuntaba”: Marisela Santibáñez contó peligrosa salida a comprar que puso en riesgo su vida

El programa de este viernes de “Podemos Hablar”, contará con la presencia de la diputada Marisela Santíbañez, quien se sentó para una íntima conversación con Jean Philippe Cretton. Sin embargo, también contó anécdotas de su vida en el punto de encuentro como una peligrosa ida a una botillería.

Esto sucedió cuando tenía 20 años y estaba estudiando teatro, donde tenía una compañera que era hija de un coronel de Carabineros. Ella caminaba por la calle Suecia, con el fin de ir a comprar a la botillería “Los hediondos”. Una vez que terminó de comprar, iba caminando con dos bolsas que tenían cuatro cervezas.

“De repente, escucho un grito, pero no logro definir qué es. Me di vuelta y hay una señora gritando: ‘¡Me robaron!’, pero cuando miro atrás dos tipos, uno con un neumático, y otro con un plumón Rosen, vienen corriendo y me dicen: ‘mira para otro lado conchatumare’, un tipo así de grande, y otro chico”, comenzó.

“Estos tipos se van a el auto que estaba estacionados al lado mío, se suben al auto, dije ‘voy a ver la patente y voy a llamar a mi compañera’. Miro la patente y me dicen: ‘te dije que miraras para otro lado conchetumare’”, continuó.

“Dije: ‘ya filo, voy a caminar’. El tipo del auto que va de copiloto me apunta con una pistola. El tipo avanzaba y me apuntaba, y yo mirándolo. En esa calle la pandereta cuelga una enredadera, y me entra justo una planta en el ojo, yo digo ‘me dieron’, y grité muy fuerte: ‘Ahh no, no me dieron’”.