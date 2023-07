El triste presente de la vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’: ¿cómo resultó así?

La exvocalista de la reconocida banda ‘La Oreja de Van Gogh’, Amaia Montero, tiene en estado de preocupación a su familia, amigos y seguidores tras conocerse que permaneció durante diez días internada en la Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de un hospital en Madrid.

Se conoció gracias al programa “Espejo Público” de la cadena Antena 3, que el motivo por el que la mujer fue a la UCI, fue debido a una complicación en lo que sería una recuperación de una cirugía en un dedo de sus manos.

Hasta el momento, la cantante no ha revelado los detalles que condujeron a la lesión sufrió en su extremidad y que la mandaron a intervención quirúrgica.

Si bien, Montero ya salió del centro médico Beata María Ana, lugar donde fue atendida y se encuentra de reposo en casa, fuentes cercanas se encargaron de dar calma a sus seguidores, pues solo “fue intervenida de un dedo pequeño, pero nada alarmante. Está bien”.

De la depresión a cuidados intensivos: Amaia Montero y el misterio que rodea su salud (Instagram: @amaiamonterooficial)

Operaron de emergencia a la ex vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’, ¿por qué?

Ni la cantante Amaia Montero, así cómo estas fuentes o alguno de sus allegados, han revelado lo que provocó la emergencia que ella sufrió en su extremidad.

Así mismo, no es la primera vez que la cantante despierta la preocupación de sus seguidores, ya que por medio de su cuenta de Instagram, no sube una foto en su perfil desde el año pasado.

En la última publicación que fue posteada el pasado 26 de agosto de 2022, cuando fue su cumpleaños 46, dejó un sentido mensaje en el que también se “despedía” de esta red social.

“Siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y no encuentro mis botas. Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. (...) Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto”, escribió la artista.

Estoy en shock. Todavía no me creo que Amaia Montero esté en la UCI. Mucha fuerza. Sin toda tu carrera artística yo no sería la persona que soy. Has tocado el corazón de millones de personas. pic.twitter.com/0JzelCm61U — ·🪽 (@SERGICOGN) July 19, 2023

“Amaia Montero, recupérate pronto, el pop español no es lo mismo sin ti.”; “Como le pase algo a Amaia Montero me puede dar un brote psicótico heavy. Lo pido por favor.”, o “Yo simplemente no pude escuchar a La Oreja de Van Gogh sin Amaia Montero”, fueron algunos de los comentarios que sus fieles seguidores le han hecho llegar por medio de redes sociales.