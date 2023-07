“Esa niña vino a darme una razón para seguir viviendo”: Marisela Santibáñez se refirió a la lucha de su hija contra el cáncer

Marisela Santibáñez es una de las cuatro invitadas en “Podemos Hablar”, donde abrirá su corazón y hablará con total sinceridad sobre el fallecimiento de su hija en el 2011.

La diputada del distrito 14 quiso tocar la fibra más sensible de su persona: Rafaela, quien falleció a los 7 años a raíz de una leucemia fulminante. En este sentido, es donde la exchica reality contó cómo enfrentó el dolor al luchar 40 días contra el cáncer infantil de su retoña.

“Yo siempre lo he dicho, el dolor de un hijo no se supera jamás. Esa niña vino a darme una razón para seguir viviendo. Yo tengo la fortuna de nunca haber tenido depresión, no sé lo que es una crisis de pánico. Cuando Rafaela falleció, yo nunca me mediqué, lo viví en carne cruda”, aseguró.

“Hoy día creo que, con doce años, Rafaela tendría 19, pero siempre la voy a recordar con 7 años”, afirmó.

“La solté y dije, vuela”

Asimismo, Marisela recordó el día más duro de su vida, cuando tuvo que dejar ir a Rafaela. “A las doce de la noche del día 27 de junio, con el papá de la Rafa, sabíamos que ya sus órganos no reaccionaban. El último impulso que le dieron al corazón ya no reaccionaba, y decidimos no más, no inyectarle nada más”, recordó la diputada.

En este momento, “la doctora nos dijo, la Rafita de aquí a doce horas no va a estar, si ustedes toman esa definición”.

Finalmente, Santibáñez tomó la difícil decisión: “Le tomé los pies a la Rafaela, y le dije, vuela hija mía, no piense en la mamá”.