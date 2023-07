Fabrizio Copano desclasifica sus difíciles comienzos en EEUU: “Yo creo que tuve una depresión”

Este domingo en “De tú a tú”, Martín Cárcamo visitará al comediante Fabrizio Copano, quien se encuentra radicado desde hace algunos años en Nueva York. El ex “Club de la comedia” recordará su infancia, incluyendo su insatisfacción con la vida académica a los tiernos 13 años, cuando empezó a trabajar con su hermano Nicolás.

Sobre su actual carrera en Estados Unidos, Fabrizio relatará que se mudó a Nueva York para iniciarse en el circuito del stand up comedy. Al respecto, contará que partió en el difícil ambiente del “open mike”, que es hacer rutinas de dos minutos en bares. “Siempre quise estar en el ambiente donde el stand up comedy nació. Hice eso más de dos años, todos los días. Después me di cuenta de que no es que te ignoren, sino que a los gringos no les importa nada”, revelará, añadiendo que esa experiencia tuvo graves consecuencias para su salud.

“Me dolía la cabeza todos los días, porque estaba todo el día tratando de hablar en inglés, de escuchar en inglés y terminaba muy agotado todos los días. Hacía estos shows donde me iba muy mal, fracasaba todos los días después de invertir mucho tiempo y ganas. Ahora, viéndolo, yo creo que tuve una depresión, me costaba mucho levantarme, dormía casi todo el día, las duchas largas. Iba a hacer estos shows pensando que algo iba a salir de picar piedras, pero el día era muy lento, se estiraba mucho, no me sentía feliz”, reconocerá.

Finalmente el esfuerzo tuvo frutos cuando empezó, de improviso, a resultar todo bien, y terminar siendo reclutado para aparecer en el programa del presentador británico James Corden.