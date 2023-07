Kurt Carrera reveló que estuvo en una redada policial durante su viaje en Sudáfrica: “Empecé a hablarles como pájaro”

El comediante Kurt Carrera está dentro de los próximos invitados del programa “Podemos Hablar” que se emitirá este jueves. En el punto de encuentro, el humorista relató la historia de cuando estuvo en medio de una redada policial mientras estaba fuera de Chile.

Esto sucedió cuando estaba en el difunto programa “Morandé con Compañía”, durante la época del mundial de Sudáfrica, y fue mandado a Johannesburgo con su personaje del pajarito Tutu tutu.

“Me alojé en el barrio de las Condes aquí en Chile, después me empecé a dar cuenta, que en esa casa alojaban a los chilenos que iban a trabajar para el mundial. Entonces había mucha gente conocida, yo estaba cerca de un gran animador, que animaba esta fiesta, allá, muy conocido”, comenzó.

“Igual que las películas norteamericanas”

Una vez que llegó la noche, este animador le pidió que lo acompañara, mientras estaba vestido de pájaro. “Pesca el auto y avanzamos unos 15 minutos en auto, me dice ‘vamos a comprar vuvuzelas’. La cosa que llegamos a un lugar, muy pocas casas, y aparece un negro, tremendo, de repente veo que le pasa 20 dólares, y le pasa una caletita. Y le digo ‘¿qué es eso?’, y me dice, es que él vende marihuana muy barata”, contó.

“Este animador prende el auto, prende las luces, y de repente, igual que las películas norteamericanas, se bajan, uno, dos, tres, cuatro, cinco, como militares, se baja él, me bajo vestido de pájaro”, continuó su relato.

“Empiezan a revisar el auto, (encuentran la cajita con marihuana) y Feito me dice: ‘estos gallos quieren plata, yo voy a buscar la plata y vuelvo’. Los gallos me agarran, me llevan a un cuarto con armas apuntando, yo muy imbécil, empecé a hablarles como pájaro. Fueron 40 minutos de espera, pero para mí fueron 40 horas. Mi mente decía aquí voy a morir, gracias a Dios esta persona volvió, pasó 100 dólares”, terminó.