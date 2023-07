Ni mala madre, ni grosera: Shakira se defiende de quienes no respetan su espacio y el de sus hijos

Desde que estalló el escándalo de ruptura de Shakira y Piqué, la colombiana ha sido tema de conversación en todo el mundo. A más de un año de lo sucedido, las cosas siguen “en caliente” pues no ha podido librarse del acoso de los paparazzis y reporteros.

Mientras la cantante ha iniciado una nueva vida en Miami junto a sus hijos, sigue lidiando con la prensa cada vez que pone un pie fuera de su casa. Y es que si bien ya está más que establecida en el estado nortamericano, en los últimos meses ha tenido que viajar de lado a lado para atender diferentes compromisos, incluyendo el de cumplir con el acuerdo de custodia que tiene con Piqué, quien sigue en Barcelona.

Shakira Getty Images: Matias J. Ocner (MATIAS J. OCNER/AP)

Shakira se defiende de las preguntas incómodas

La barranquillera recientemente aterrizó en Miami luego de una temporada en Europa. Fue así como un reportero la interceptó para hacerle una incómoda pregunta de su vida amorosa. Cabe destacar que iba acompañada de sus hijos, lo cual hizo que repondiera molesta.

“¿Shakira se dará una nueva oportunidad en el amor?”, se escucha al reportero a lo que la barranquillera, evidentemente molesta, contestó: “Por favor, un poco de respeto”.

Aunque el reportero pidió perdón, la cantante aceleró el paso para evitar que otros la interceptaran y poner en riesgo a sus hijos.

Shakira llegando a Miami junto a sus hijos pic.twitter.com/FxXCBrG5Kh — Shakira-Barranquilla (España)🤖 (@sweetycary) July 19, 2023

Lo sucedido hizo que internautas en redes sociales la criticaran porque “siempre pone a sus hijos en riesgo” y que “ella provocó todo” al no mantener su vida personal en lo privado.

“Ella es la primera que nunca que se ha dado a respetar”; “Sus hijos nunca le han importado, por eso hasta se ha atrevido a ponerlos en contra de su padre...ahora pide respeto???”; “Quiere que la respeten pero se la vive exhibiéndose y poniendo a los hijos contra el padre”, expresaron.

Shakira llega a Miami con sus hijos, que lindos se ven los tres riendo, los amo. 🥰❤️ pic.twitter.com/50sm0nUBXH — TIMOR (@HeyTimor) July 18, 2023

Aunque también sus fans salieron en su defensa, alegando que la prensa “no sabe respetar”.

“Este desde que Shakira llegó a Miami no la deja en paz, fue el que creo la polémica con Piqué y los niños y vuelve a insistir esta vez con Shakira y frente a los niños nuevamente, el irrespeto es demasiado y ya se lo dijo Shakira... Despeus que no llore”; “Q desubicados adelante de los niños , hacerle esas preguntas se pasan de groseros”; “Que imprudencia de ese reportero que falta de etica esas preguntas no se le hacen enfrente de los niños . Mil respeto a Shakira muy amable y educada”; “shakira es una dama y deben respetarla más enfrente de sus hijos”, se lee en redes sociales.

No es la primera vez que Shakira pone un alto a reporteros incómodos

En abril de 2023, la intérprete de Hips Don’t Lie publicó un contundente mensaje en sus redes sociales solicitando a los medios de comunicación en general que respeten su privacidad y la de sus hijos.

“Mis hijos, Milan y Sasha han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzis y varios medios de comunicación. Pido encarecidamente a los medios de comunicación en nombre de mis hijos que por favor respeten su derecho a la intimidad”, dijo en ese momento.