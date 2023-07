Sabrina Sosa se quebró al hablar nuevamente de pensión alimenticia que debe Claudio Valdivia

En el capítulo de este jueves de “Sígueme y te sigo” Sabrina Sosa se quebró tras tocar nuevamente el tema de la ardua batalla para que su expareja, Claudio Valdivia, pague la deuda de la pensión alimenticia.

En el comienzo del programa la panelista conversó acerca del difícil momento que atraviesa. “Uno puede tener una lucha, de cierta manera, por lograr que las cosas sean más justas, pero emocionalmente igual es pesado y desgastante”, señaló.

“Desde que salió el tema a la luz no ha pagad. Paga un mes y seis no, es muy intermitente”, añadió, tal como se aprecia en el video de aquel momento en “Sígueme y te sigo”.

Asimismo, la argentina criticó el sistema judicial. “Lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta”, lamentó.

“Me siento una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada”, expresó.

Al ser consultada acerca de cómo es la relación actual con Claudio Valdivia, la comunicadora indicó: “Fue difícil el término, de aceptarlo por ambas partes (…) ha costado mucho el tema de tener una buena relación”.

“La pensión que tengo hoy, no voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio (…) en el día a día, me llevo una carga grande, los gastos son altos, y más aún trabajar y ver de qué manera soy una mamá presente, porque eso también me interesa”, fundamentó.

En los últimos minutos en que el panel del espacio televisivo abordó el tema, Sabrina dejó caer algunas lágrimas tras relatar su drama. “No es fácil, yo siempre agradezco que no me falta para comer y vivo bien, trabajo muchísimo, pero me las ingenio para ser mamá presente”, expresó.

“Emocionalmente es cansador, hay días donde me he enfrentado a situaciones donde uno dice ‘cuál es la vuelta’ o ‘cuál es la solución’”, admitió.