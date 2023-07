“Se ven buenas pero son demonias”: Pincoya disparó sin piedad contra participantes de Gran Hermano

La querida participante de Gran Hermano, Jennifer Galvarini, conocida como La Pincoya, disparó con todo contra sus compañeros Rubén y Skarleth, luego que la nominaran como la quinta integrante en placa de eliminación, quedando su permanencia en el reality, en manos del público, la cual está más que asegurada.

Tras ganar la prueba del líder, la dupla formada por el excarabinero y la expareja de Pailita, tuvieron que elegir a un quinto nominado, siendo la representante de Chiloé la “premiada”.

“La mando porque es una persona insensible con los sentimientos de las demás personas. Uno no puede entregarle la confianza porque te puede hacer daño”, argumentó Skarleth, antes de decir el nombre de la jugadora escogida.

“No le importa hacerte daño, no le importa cuanto hayas sufrido por algo en el pasado. Sí o sí lo va hacer porque le gusta el show, le gusta la fama, le gusta que hablen de ella. Eso lo encuentro patético”, dijo, justo antes de dar a conocer el nombre de Jennifer Galvarini.

Pincoya se fue con todo en Gran Hermano

A raíz de ello, La Pincoya comenzó con sus descargos.

“Me voy a dirigir a mi amigo Rubén que, según él dice, no le cae mal a nadie, pero tiene sus diferencias conmigo. Yo sé cuál es su yaya que él tiene conmigo. Su yaya es que yo no me presto para su leseo ni para sus chanchullos”, comenzó a quemarropa.

“No lo quería decir, ya lo sabía el Gran Hermano porque yo le fui a contar, de que él a mí me propuso allá atrás, en ese sauna, de que yo participe en un juego con él y otras personas, para hacer un cara a cara aparte para poner a la gente, entre nosotros decirnos cosas, y quería que Jorge le dijera cosas a la señora Mónica”, lo echó al agua.

De acuerdo con su relato, luego de la propuesta “le paró los carros” y le dijo que no le gustan ese tipo de juegos. “Y ahí empezaron los roces, porque le dije hartas cosas”, dijo, justo antes de hacer una última y polémica intervención contra el grupo de mujeres conformado por Skarleth, Vivi, Fran y Alessia.

“Encuentro que maquinan, que se ven todas tan buenas, todas amigas, todas angelicales, (pero) son unas demonias, maquinan cosas para hacer daño a los demás”, arremetió Galvarini. “Yo por lo menos si digo algo, lo digo en la cara y lo digo de frente y no me presto para chanchullos. Si me tengo que ir de acá, pero me voy con la frente en alto”, concluyó.

Tras la nominación, Pincoya podrá disfrutar de una cena junto a sus amigos Francisco y Coni y la pareja formada por Alessia y Fernando, siendo este último el “favorito” del público para ser eliminado, por sus condenados comentarios hacia el perro “Bigote”.