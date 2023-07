Shakira está criando caballeros: 5 gestos de sus hijos que nos apachurraron el corazón

Shakira se convirtió en la estrella de la noche tras asistir a la entrega de los Premios Juventud en el Coliseo de San Juan, Puerto Rico. La colombiana se llevó 8 galardones en diferentes categorías: Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Canción Para Mi Ex (TQG), Girl Power (TQG), Mejor Urban Track (TQG), Mejor Canción Pop/Urbano, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Tropical Mix y Social Dance Challenge.

Eso sí, hubo un premio aún más grande que superó todos los anteriores: la compañía de sus hijos Milan y Sasha, a quienes dedicó cada uno de los galardones.

Si bien es común verlos a ambos estar con ella en estos eventos, cada vez se reafirma más que está haciendo su mejor trabajo como mamá, criando a dos caballeros.

Shakira Los Premios Juventud reconocieron la trayectoria musical y labor altruista de la colombiana ( Gladys Vega/Getty)

Los gestos de Sasha y Milan que muestran su gran educación

Recibieron a Shakira con besos y abrazos

Cada vez que Shakira bajaba del escenario tras recoger las estatuillas, era recibida por los abrazos y besos de sus hijos.

Shakira Sasha y Milan estuvieron siempre atentos a su madre ( Gladys Vega/Getty)

Atentos y quietos en todo momento

Si bien en otras ocasiones se les ha visto más inquietos y perder la atención, esta vez Sasha y Milan fueron captados siempre muy pendientes de los movimientos de su madre en el escenario, además de que toda la ceremonia mostraron respeto a los demás artistas. Ambos estuvieron siempre muy atentos a las palabras de su madre.

Un beso en la mano

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo menor, de 10 años, fue captado dándole un beso en la mano a su madre, como signo de respeto, amor y admiración. Esto ocurrió cuando un video de la Fundación Pies Descalzos fue transmitido.

La misma Shakira contó una conmodora historia sobre él. “Cuando mi hijo de 10 años me dijo con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte, o que alguno se siente apartado por sus preferencias, solamente me queda como madre decirle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede alzar su voz y que puede quejarse de eso y de todo aquello en lo que no está de acuerdo, es así Milan”, expresó la artista colombiana.

Sasha y Milan entienden que todos merecemos ser respetados con nuestras diferencias

Shakira La colombiana disfrutó de los Premios Juventud en compañía de sus hijos ( Gladys Vega/Getty)

“Quiero que entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político u ocupar un lugar de poder ni ser famosos ni ricos”, indicó.

El mensaje de Shakira a sus hijos

“Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona”, mencionó frente a los asistentes.