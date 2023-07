“Si todavía tienes drama o no tienes con tu ex, ese no es mi tema”: El intenso round entre Skarleth y Jennifer de “Gran Hermano”

Skarleth Labra y Jennifer Galvarini protagonizaron un intenso momento durante una de las actividades de “Gran Hermano”, en donde la joven de 18 años trajo a la mesa una pasada rencilla entre ambas.

El juego consistía en que los participantes debían leer una pregunta y llamar a la persona que sintieran que representaba la respuesta.

“¿Quién piensas que ha hablado a tus espaldas y qué crees que dijo?”, dijo Skarleth al tomar la tarjeta.

“Bueno, yo pienso que tú has hablado a mis espaldas, yo no tengo nada contra ti, si yo te quiero caleta. Pero siento que hablaste a mis espaldas, cuando peleamos esa vez, que fue una vez”, comentó refiriéndose a “la Pincoya”, debido a que anteriormente la oriunda de Chiloé la molestó cantando canciones de su expareja, Pailita.

La respuesta de Jennifer

“El problema que tuvimos no es que yo hablé a tus espaldas”, se defendió Jennifer Galvarini, aclarando que “me molestó saber que tú conversaste con las chiquillas y no fuiste a decirme a mí al tiro ‘mira, me molestó tal cosa’. Porque siempre tuvimos buena onda y yo creo que cuando hay buena onda, y si algo te molesta de esa persona, tú la haces piola. Pero si tú te enojas porque yo cante algo, ese ya no es mi tema”, agregó la participante.

Posteriormente, Skarleth aseguró que “no me molesta porque desde que yo entré a este reality, afuera siempre me han pasado esas cosas, yo ya vivo con eso, a mí no me molestan esas cosas”.

“Te dije que tú estabas acá solamente porque fuiste la ex de Pailita y no por méritos propios (...) Si tú todavía tienes drama o no tienes drama con tu ex, ese no es mi tema, yo voy a seguir cantando”, replicó la “Pincoya” y le preguntó por qué volvía a sacar el tema nuevamente, si pensó que estaba superado.

“Tú no eres yo, tú no sabes lo que siento y pienso. Te encuentro una persona inmadura también, porque deberías ser más sabia con la edad que tienes”, concluyó Skarleth para luego terminar llorando.