“Es un ordinario maltratador”: Lluvia de críticas a “Bambino” por su comportamiento grosero con Alessia en “Gran Hermano”

A medida que se acerca el día de eliminación de “Gran Hermano”, las redes sociales ya se están atrincherando para definir al nuevo eliminado del reality, y a todas luces Fernando Altamirano, alias “Bambino”, sería quien abandonaría la casa más famosa del mundo.

No sólo fueron los reiterados comentarios agresivos que lanzó sobre el perro “Bigote”, lo cual hasta llevó a que el primer perro presidencial, Brownie, pidiera la expulsión del participante, junto a Lucas, del reality.

Esto probablemente ya había sellado el destino de Fernando, pero también su comportamiento con su pareja dentro del encierro Alessia Traverso generó el repudio de los usuarios de las redes sociales.

“Bambino” en numerosas ocasiones ha realizado actos y comentarios con alta connotación sexual, que aparentemente han incomodado a Alessia, quien responde con risas nerviosas.

Los momentos desubicados de “Bambino”

En una actividad que estaban realizando las participantes en donde bailaban en el patio, Fernando pone bruscamente a Alessia de espaldas y la agarra de su cola de caballo, haciendo una pose soez. La joven le responde dándose vuelta y pegándole en el pecho, luego prosiguen a bailar normalmente.

En otra instancia, Fernando estaba bailando axé junto a Alessia en la fiesta de este viernes, y “Bambino” se puso en la espalda de su pareja, simulando que tenía relaciones sexuales con ella, sin que la joven cantante se diera cuenta.

Esto fue emitido en “Espiando la casa: La fiesta”, y Maite, quien estaba de invitada por ser la última eliminada, emitió un sonido de sorpresa al verlo.

TODOS FUIMOS LA MAITE AL VER EL PUNTEO DEL BAMBINO A LA ALESSIA #GRANHERMANOCHV pic.twitter.com/neAka0zdyb — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 22, 2023

Por último, también se viralizó un video de la pareja acostados juntos, mientras Alessia al parecer estaba hablando de tallas de sostenes o petos, por lo que “Bambino” le dijo “me gustan tus pechos”. Ella le pone la mano en la boca, mientras se ríe nerviosamente, y le dice: “yo digo pechuga, en verdad digo bubis”.

La familia de la alessia debe estar esperando al bambino en el aeropuerto con machetes JAJSJJDJD el wn ordinario #GranhermanoCHV pic.twitter.com/dxelc1qDM0 — ro (@iamacoon) July 21, 2023

Los comentarios en redes sociales

Estos gestos y comentarios se ganaron el repudio de muchos usuarios de las redes sociales, quienes escribieron: “qué horrible estar con un hueón que sexualice todo”; “el hueón lo hace a propósito, ella un sin fin de veces le ha dicho que le molesta, que le da vergüenza porque su familia está mirando, y el weon dele a decirle y hacerle cosas obscenas”; señalaron.

“Qué se vaya luego, ojalá los padres de Alessia no la dejen estar con él, el hueón se nota violento”; “me da miedo por ella, el weon afuera es capaz de perseguirla cuando vea que no está ni ahí con él”; “Mucho porno”; “‘Bambino’ es un ordinario maltratador”; escribieron en Twitter.

“Un hombre, aunque sea mi pololo, me hace esa hueá en público y le doy vuelta el hocico de una cachetada FERNANDO AL 3331″; “¿Cuántas veces ya ha hecho esa de tirarle el pelo? rancio cul***”; “Me da mucha pena la Alessia. Sin ser amiga de ella me da miedo que ella esté con un hueón así, imagino a sus reales amigas y su familia”; comentaron en la red social.