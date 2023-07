“Está muy orgulloso de que sanaste”: Latife Soto le entregó un emocionante mensaje a Yamila Reyna de su padre

La médium y tarotista Latife Soto estuvo de invitada en el último capítulo del programa de TVN, “Hoy se habla”, para conversar sobre las vidas pasadas. En este contexto, ella señaló que el padre de la animadora Yamila Reyna se encontraba en el estudio y que tiene un mensaje para su hija.

“Él siempre está ahí. Hoy en día dice que está muy orgulloso porque tú hiciste una sanación interior. Había algunas desconfianzas e inseguridades tuyas que siempre volvían”, partió Latife.

“Él dice que nunca te deja, tú eres su niñita, su pequeña. Está muy orgulloso de que sanaste eso acá adentro, porque tú eres un ser que tiene empatía y siempre perdona, pero no te perdonabas a ti misma algo”, continuó.

“Dice que lo has ido logrando y eso lo tiene orgulloso”, terminó el mensaje la tarotista. Por esto, Yamila Reyna evidentemente emocionada contestó: “yo sé de lo que habla, gracias. Oh que loco, esto no estaba preparado”.