Fallece Tony Bennett: las mejores canciones del legendario cantante

El mundo de la música está de luto con la noticia del fallecimiento de Tony Bennett, el legendario cantante de pop, jazz y big band, a los 96 años. Bennett murió después de una valiente batalla de siete años contra la enfermedad de Alzheimer en su querida ciudad natal, Nueva York.

Durante su extensa carrera de siete décadas, dejó un legado imborrable y se mantuvo como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. Tony Bennett, cuyo nombre real era Anthony Dominick Benedetto, nació el 3 de agosto de 1926 en una familia de inmigrantes italianos de escasos recursos en Astoria, Queens. Desde sus humildes comienzos, Bennett demostró su talento vocal, cautivando a la audiencia desde una edad temprana.

Tony Bennett deja un vacío en el mundo de la música, pero sus canciones durarán para siempre

Su voz única y su inconfundible estilo lo llevaron a firmar un contrato con Columbia Records en 1949, y a partir de entonces, su carrera se elevó hacia lo más alto. A lo largo de los años, Bennett logró numerosos éxitos en las listas de música, y su legado se define por una serie de canciones inolvidables.

Entre las más populares se encuentra la icónica “I Left My Heart in San Francisco”, que sigue siendo un clásico querido por varias generaciones. Además, temas como “Rags to Riches”, “Body and Soul” (junto a Amy Winehouse), “I Wanna Be Around”, “The Best is Yet to Come” y “New York State of Mind” se han convertido en verdaderos himnos de la música.

Una de las facetas más notables de la carrera de Bennett es su capacidad para mantenerse relevante en distintas épocas. Siendo uno de los pocos artistas que ha logrado colocar nuevos álbumes exitosos en cada década.

Una carrera llena de éxitos

Ganador de 20 premios Grammy, sus logros incluyen un álbum en colaboración con la talentosa Lady Gaga, “Cheek to Cheek”, que debutó en el número 1 de las listas de Billboard y fue aclamado por la crítica en años recientes, así como ser de los artistas más exitosos comercialmente en los 50, 60 y 70.

Además de sus logros musicales, Bennett fue un sobreviviente y un luchador. En su vida, enfrentó momentos oscuros debido a adicciones y problemas financieros, pero logró resurgir y mantener una carrera prolífica que inspiró a millones de personas en todo el mundo.