Fernando Godoy y la simpática reacción que tuvo su hija al verlo en “Bajo el mismo techo”

Fernando Godoy estrenó su participación de conductor de “Bajo el mismo techo”, programa de Mega en el que le toca vivir 48 horas con diferentes familias chilenas.

En el primer episodio, emtido el sábado pasado, el actor se desplazó hasta la localidad costera de Chanavayita, ubicada en la región de Tarapacá.

Godoy admitió que no le fue fácil verse en pantalla. “Me daba un poco de vergüenza, siempre tengo miedo de cómo lo hago”, señaló en coversación con Página 7.

“Al principio no quería verlo, pero fue Ornella, muy orgullosa de mí, que me sentó y me dijo que lo íbamos a ver juntos. Estábamos en La Serena, con su familia”, añadió.

El intérprete comentó que su pareja y madre de sus dos pequeños hijos llegó a la emoción bastanta alta con ciertos momentos del espacio televisivo.

“Me felicitó, ella constantemente me está apoyando y dando fuerzas para que confíe en mí, y sienta que soy capaz de hacer este tipo de programas”, indicó el actor.

Al respecto, reconoció que “es un formato muy lejano, eso mismo me generaba un poco de miedo y duda”.

El conductor de “Bajo un mismo techo” relató la simpática reacción que tuvo su hija al verlo en pantalla.

“La Lua alcanzó a verlo un rato, pero como vio un par de comerciales, pensó que ya había visto el programa”, contó entre risas.

“Entonces cuando partió me dijo que ya lo había visto y se fue, pero los niños son así”, complementó con sentido del humor.