Jamie Foxx reaparece públicamente para hablar de su estado actual

Fue en abril cuando Corinne Foxx comunicó públicamente que Jamie Foxx se encontraba hospitalizado luego de presentar varias complicaciones médicas, aunque en ese momento se dio a conocer que el actor se encontraba estable, este mismo tuvo que abandonar algunos de sus proyectos durante varios meses para recuperarse por completo.

Poco se conocía sobre la condición que mantuvo en el hospital al actor, es por ello que diversas fuentes comenzaron a especular sobre los motivos; sin embargo, tras varias semanas en silencio, Foxx reapareció en redes sociales para agradecer las muestras de apoyo que recibió.

Jamie Foxx

Jamie Foxx reaparece en redes sociales

El circulo cercano al actor de “El asombroso Hombre Araña” se mantuvo al tanto de su estado, es por ello que Foxx aprovechó para demostrar su agradecimiento por todas las personas que se sumaron en su recuperación, además de revelar de manera indirecta que su salud pasó por ciertos momentos críticos.

“Quiero agradecer a todos los que han rezado y me han enviado mensajes. No puedo siquiera comenzar a decirles cómo me tocaron y cómo me ayudaron a volver. Me fui a través de algo que pensé que no saldría” dijo Jamie.

Respecto a su estado actual, Jamie Foxx explicó que anteriormente se encontraba conectado a varios tubos, por lo cual evitó mostrarse de esa forma en redes sociales, asimismo, dijo que nunca estuvo paralizado como se especuló al inicio de su ingreso al hospital.

“Conozco a mucha gente que quería escuchar actualizaciones, pero no quiero que me veas como ese hombre, quiero que me veas reír y pasar un buen rato, no quería que me vieras con tubos. Como pueden ver los ojos funcionan bien. Dijeron que estaba paralizado, no estoy paralizado, pero fui al infierno y regrese, estoy en camino hacia la recuperación” señaló el actor.