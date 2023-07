Lucero rompe el silencio tras ruptura y revela si regresaría con su ex: ¿qué pasará con Mijares?

Hace unos días, Lucero sorprendió con un comunicado con el que anunció que terminó su relación con Michel Kuri después de 10 años.

“Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo, queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años (:..) Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho”, se lee.

Lucero La cantante anunció su separación (Instagram)

La cantante siempre fue muy discreta respecto a su relación con el empresario pues este no es figura pública y quiso respetar su espacio. Pese a esto, nunca dieron señal de alguna crisis, al contrario, siempre se expresaron bien del otro y aseguraban estar en “el mejor momento”.

Tras publicar el comunicado, Lucero no hizo más comentarios al respecto lo que llevó a que internautas sacaran sus propias conclusiones sobre la ruptura. Algunos mostraron su apoyo incondicional a la cantante, mientras que otros la culparon por fracturar la relación con la cercanía que tuvo con su ex esposo, Manuel Mijares, en el último año.

Lucero rompe el silencio sobre la ruptura y hace inesperada confesión

En un encuentro con medios de comunicación, la llamada ‘novia de América’ aseguró que pese a la ruptura, “todo va fluyendo”.

Lucero La cantante asegura que está en un buen momento ahora

“(Estoy) bien, muy bien, muy tranquila. Todo fluye y todo va muy bien, gracias a Dios”, expresó. Para sorpresa de todos, la cantante reveló que “tiene planes a futuro” con Kuri pues no descarta retomar la relación sentimental.

“Ay, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, respondió a la prensa luego de ser cuestionada al respecto.

Los ideales de la cantante respecto al matrimonio habrían sido una de las causas de la ruptura con el empresario. Si bien aclaró que el exceso de trabajo y el que no coincidían sus agendas, el conductor Javier Ceriani reveló que presuntamente ella quería casarse pero él no.

Lucero La cantante sorprendió con la noticia de su ruptura (@luceromexico/Instagram)

También aseveró que la ex pareja estaba separada desde 2021 y que él habría comenzado a salir con una mujer argentina. “Michel Kuri viajaba mucho para ver a su novia y Lucero lo iba a buscar al aeropuerto para que los vieran juntos”, dijo Ceriani.

¿Habrá reconciliación con Miajres?

Cabe destacar que en estos últimos años, Lucero habría tenido varios proyectos con Manuel Mijares, además de que ambos han estado trabajando juntos en el arranque de la carrera artística de su hija Lucero Mijares.

La joven, quien ahora protagoniza la puesta musical ‘El Mago’, ha sido cuestionada sobre una posible reconciliación de sus padres, a lo que entre risas respondió: “Nombre... eso sí es.... creo que chismesazo (...) No creo que sea y si es así creo que estaría bastante extraño, a ver qué pasa”.

Lucero Mijares ha compartido anécdotas con su ex esposa en Instagram (Instagram)

La misma Lucero ha dicho en repetidas ocasiones que no volvería con Mijares y en el último encuentro con la prensa lo reiteró: “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.

“Creo que somos muy afortunados de haber podido resolver esta situación de separarnos y ser amigos; como dicen las personas modernas, en vez de enojarnos, facturamos”, aseveró.

Por su parte, Mijares también reaccionó a la ruptura de Lucero, dejando ver que desconoce lo que ocurrió.