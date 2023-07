Mamá de Constanza Capelli alzó la voz por su hija: “Estoy orgullosa de que sea una mujer fuerte con opiniones y valores”

La participante que más ha acaparado la atención y los cahuines en “Gran Hermano” es la exbailarina de ballet, Constanza Capelli. Ella se ha envuelto en polémicas tras defender a su amiga Trinidad, y reclamarle por no devolverle la misma lealtad.

Ante su comentado paso por el reality, la mamá de Cony, Paola Capelli, habló con LUN para revelar más aspectos de la personalidad de su hija y cómo percibe a su hija a través de las pantallas. “Veo bien a mi hija, es una mujer fuerte y estoy segura que si se sintiera mal con lo que ocurre, se iría del programa”, partió.

“Veo a Cony dolida con algunos participantes por un tema de deslealtad. Ella define la lealtad de acuerdo a su filosofía de vida, y no sé si ha sido correspondida. Ella ha entrado en discusiones por defender a los demás como una Robin Hood”, continuó.

“Mi hija dice las cosas como las siente”

“Quiero aclarar que Cony no siente la lealtad en el sentido de tener la propiedad de alguien, no se trata de que no se relacionen con más personas. Creo que mi hija esperaba que aquellos que estaban cerca de ella, la apoyaran en los momentos que necesitaba”, aclaró la madre.

Sobre los conflictos con Fran Maira, quien le sacó en cara que estaba tomando alcohol cuando discutía, la madre señaló “ella ocupó deliberadamente un tema delicado. Mi hija dice las cosas como las siente y estoy orgullosa de que sea una mujer fuerte, con opiniones y valores”. Sin embargo, prefirió no referirse a las actitudes de Trinidad Cerda, y los conflictos que ha tenido con su hija.