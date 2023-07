Willy Sabor contó la firme sobre la reunión con Kike Morandé en su podcast: “Él pensaba que la huea iba a pasar piola”

El locutor de radio y dueño de una de las voces más reconocidas del espectáculo chileno, Willy Sabor, estuvo de invitado el pasado miércoles 19 de julio al resucitado programa de entrevistas “Sin Dios Ni Late”. En este espacio habló sobre su exitoso programa “La Hora de tu Podcast”, y la reunión de los integrantes de “Morandé con Compañía” que se vivió en este podcast.

Él partió contando que este reencuentro ocurrió de manera fortuita, ya que en primera instancia sólo se iba a juntar con Kurt Carrera. Sin embargo, el resto del grupo decidió sumarse para la alegría de Willy, quien no esperaba que esto podría suceder debido a los ocupados horarios de sus amigos.

“¿Qué es un podcast?”

De igual forma, se comunicó con el comandante de este barco, Kike Morandé para saber si es que se podía conectar con ellos para el programa, y su respuesta fue afirmativa junto a la pregunta: “¿Qué es un podcast?”. Así es como el animador se conectó por Zoom y dio unas declaraciones que rodearon por todos los medios.

Acerca de estos dichos, Willy señaló que hicieron que “me fuera de espalda, porque sentí que se soltó”. Daniel Fuenzalida, el animador de “SDNL”, le consultó si es que Kike quizás no sabía bien que se estaba transmitiendo, por lo que Willy contó que sí estaba enterado.

“Él sabía que estábamos grabando algo, pero no sabía qué era, pensaba que la hueá iba a pasar piola, porque hablaba como entre amigos, con garabatos. El Kike no estaba muy conectado, pero ya se va a conectar, le gustó el tema. Sale y se manda esas declaraciones que lo echaron por teléfono, que no lo llamaron más de la Teletón y se replica en la prensa”, reveló.

“Termina eso, pasan unos días y me llama: ‘Hola Willito, Guillermo, ¿qué es eso del Youtube?’, no tenía idea de dónde había salido. Pero le gustó”, agregó el comediante.