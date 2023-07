“El nivel de estupidez es mayor”: la respuesta de Checho Hirane a Fabrizio Copano por el troleo en el Times Square

La conocida enemistad pública que existe entre Checho Hirane y Fabrizio Copano tuvo un nuevo capítulo en las calles de Nueva York, específicamente en el Times Square, donde el comediante chileno radicado en Estados Unidos llevó a cabo una surralista performance para “despedir” a su colega y locutor de Radio Agricultura.

Ante dicha acción, el aludido Hirane tuvo oportunidad de respuesta. “Mi familia me mandó mensajes, a ellos mismos les llegaron llamadas preguntando qué me había pasado. Así que no quiero gastar palabras en comentar”, declaró de entrada el comediante, ingeniero comercial y hombre radial en conversación con LUN.

En dicha entrevista, a Hirane le preguntaron si alguna vez pensó en llegar al mencionado e icónico punto del centro de Nueva York, ante lo que respondió: “La verdad que no, así que sólo agradecerle la posibilidad de estar en Times Square. No tengo otras palabras que agradecerle porque me está haciendo famoso internacionalmente”.

Más allá de aquello, al exrostro de La Red le preguntaron por las motivaciones de Copano para llevar a cabo esta particular intervención. “Es por esta obsesión que tiene este joven conmigo. El nivel de estupidez es mayor”, contestó.

“Está obsesionado con matarme (figuradamente). Él y su hermano (Nicolás) siempre han hecho sketchs donde me han matado varias veces”, complementó.

Para cerrar, Checho Hirane sostuvo que “yo he vivido toda la vida del humor y esto no tiene ninguna gracia desde el punto de vista del humor. Es sólo una obsesión”.