Después de ser acusado de abusar de los filtros, Cristian Castro se deja ver al natural en alberca: cómo luce

Cristian Castro es uno de los cantantes más famosos y exitosos de México, hijo también de dos figuras famosas como lo son Verónica Castro y Fernando Manuel Alfonso Gómez Valdés, mejor conocido como El Loco Valdés.

El cantante no solo es famoso por su talento, sino también por polémica carrera y en los últimos meses lo han criticado por “excederse” con los filtros en las redes y cambiar su rostro por “completo”.

Y es que aseguran que, al igual que su madre Verónica, el cantante quiere lucir mucho más joven de lo que se ve en realidad, pero en su última foto se mostró al natural.

Te recomendamos: ¡Irreconocible! Seguidores de Cristian Castro lo critican por abusar de filtros

Cristian Castro se dejó ver al natural finalmente y posó de lo más real en la piscina

Cristian Castro se dejó ver como nunca este fin de semana y publicó una foto de él en la piscina, con shorts, sandalias amarillas, flotadores de colores y sin filtros.

El cantante dejó ver su rostro real, sin filtros, dejando ver sus arrugas y su cabello amarillo con una ligera sonrisa y se robó los halagos.

“Wow así nos gusta verte, al natural”, “que bello te ves, me encantan así sin filtros”, “así si nos gustas, natural y real no falso”, “te ves súper lindo, disfruta mucho”, “de eso se trata la vida de relajarte y disfrutar”, “amo verte así de real y siempre tan ocurrente”, y “este es el Cristian que amamos y nos gusta”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Te recomendamos: 3 veces que Verónica Castro ha callado a quienes la llaman “falsa” por “abusar de los filtros”

A pesar de los comentarios positivos, el cantante decidió limitar los comentarios en la publicación y no dejó que nadie más comentara, pero deja claro que a pesar de las críticas que ha recibido se ve y se siente bien y no teme mostrar cómo luce, pues usar filtros de vez en cuando no está mal.