“Generación 98″: Gonzalo se declarará a Martita este lunes por la noche

Un revelador y emocionante capítulo de “Generación 98″ se verá la noche de este lunes por las pantallas de Mega. Resulta que Gonzalo (Nicolás Oyarzún) va a escuchar una decidora convresación entre Martita (Daniela Ramírez) y Samuel (Gabriel Irzúa), la cual desembocará en una romántica declaración de amor a su excompañera de colegio.

Durante el viaje a Punta Virgen, la enfermera llamará por teléfono a su mejor amigo para compartirle que, según todo indica, su atracción por Gonzalo es mutua, pues se ha generado cierta tensión en sus diálogos cuando se quedan solos.

No obstante, la emoción hace que no se dé cuenta de que su amor platónico está escuchando lo que dice: “Al Gonzalo yo también le gusto”, según consigna Página 7.

Aboslutamente sorprendidda en su conversación, Martita asegura que estaba al teléfono con una amiga, pero había problemas con la señal, por lo que o mejor sería regersar con el resto del grupo.

“Es que estabas de espaldas y te escuché. Perdón, no tenía por qué”, admite el esposo de Javiera, mientras se acerca.

“Ay, Gonzalo. Es que para mí este viaje ha sido muy significativo, ¿me entiendes? Nunca había vivido algo así y creo que estoy media hiperventilada, entonces no te quiero incomodar”, le comenta ella, intentando salir del paso, pocos instantes antes de quedar congelada por la confesión que vendría a continuación.

“Es verdad… Eso que le dijiste a tu amiga, es verdad. Me gustái, Martita. Y no te puedo sacar de mi cabeza”, admite Gonzalo.

“Esto es un cagazo, ¿no? Perdón por decirte esto”, agrega con rapidez el personaje de Nicolás Oyarzún.

Sin embargo, su compañera se encuentra en las nubes, pensando en cuántas oportunidades imaginó un escenario como ese, siendo consciente de que era imposible. “Nunca me pasó por la cabeza que tú podías sentir lo mismo”, le confiesa.

“Yo igual. No sé cómo pasó, pero desde que nos reencontramos y te vi, la mujer en la que te transformaste, cómo piensas, cómo eres… no sé. Eres una persona muy importante”, continúa diciendo Gonzalo.

Asimismo, le explica que, desde que lo despidieron del trabajo, ha contado con tiempo y claridad para pensar en lo que quiere y necesita. A raíz de eso descubrió que con Javiera se siente solo, en cambio con Martita le sucede algo muy distinto.

“Cuando hablamos, me gusta que me escuches. Y cuando nos apoyamos, me siento contento. No es que me gustas, Martita. Es que me haces sentir tan bien…”, finaliza su declaración.

El eppisodio cierra con la enfremera, con ojos vidriosos, diciéndole que está a punto de ponerse a llorar.