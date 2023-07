Jamie Foxx habla por primera vez tras su hospitalización: “Fui al infierno y volví”

El actor Jamie Foxx habló por primera vez tras su hospitalización en un video que publicó en su cuenta de Instagram, diciendo cómo se siente y agradeciendo por todo el cariño y oraciones que recibió durante este proceso.

“Fui al infierno y volví”, dijo el artista con lágrimas en sus ojos, según se aprecia en la grabación que publicó el pasado sábado.

Como texto que acompañaba el video, escribió: “Mil millones de gracias a todos... Ha sido un largo camino, pero todas las oraciones, grandes personas y Dios me ayudaron a sobrevivir”.

Mientras hablaba, dijo que “pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría. Sé que mucha gente estaba esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto contigo, no quería que me vieras así, hombre. Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con los tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a lograrlo”.

Destacó que está muy bien, que se está recuperando y que como muchos han podido verlo, puede ver y caminar.

Agradecimiento

El artista, de 55 años, agradeció “a Dios, a muchos médicos excelentes”. De igual modo, agradeció a su hermana Deondra Dixon y a su hija Corinne Foxx.

“No puedo decirles lo bien que se siente tener a su familia interviniendo de esa manera, y saben que lo mantuvieron hermético, no dejaron escapar nada, me protegieron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos, pero voy a volver y puedo trabajar”, manifestó.

“Solo quiero decir que amo a todos, y amo todo el amor que recibí”, finalizó.

Sin embargo, Jamie Foxx no reveló qué enfermedad lo llevó a estar hospitalizado. La causa del ataque que sufrió en abril pasado sigue siendo un misterio para todos, aunque se sospecha que fue algo de tipo neurológico.

El actor aseguró que su recuperación va muy bien. Al decir que seguirá trabajando, da indició de que seguirá con el rodaje de su película ‘Back in Action’, la cual protagoniza con Cameron Díaz.